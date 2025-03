Palpite Liverpool x PSG - Champions League - 11/03/2025

Confira nossas previsões para Liverpool x PSG neste confronto crucial pelas oitavas de final da Champions League. Liverpool é o favorito.

Veja nossas previsões para a partida entre Liverpool x PSG, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e Ambos os times marcam Liverpool ou empate e mais de 2.5 gols 2.35 Total de gols Mais/Menos 2º tempo Mais de 0,5 gols 1.16 Para vencer a taça Khvicha Kvaratskhelia para marcar a qualquer momento 1.34

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 11/03/2025 às 9 am.

Um pouco de contexto

Este é um grande jogo nas oitavas de final da Champions League, e possivelmente o maior da rodada entre dois gigantes europeus.

O Liverpool tem a vantagem de 1-0 do primeiro jogo em Paris, mas esse placar não reflete totalmente um jogo onde o PSG dominou por grandes partes.

Os Reds ganharam da forma mais difícil no fim de semana, virando um jogo para vencer o lanterna Southampton por 3-1 em Anfield. Essa vitória ampliou sua sequência de vitórias para impressionantes quatro jogos, e sua forma na Champions League nesta temporada tem sido incrível.

O PSG é uma força formidável na Ligue 1, liderando a tabela com folga, e não foi derrotado por outra equipe francesa em toda a temporada. Apesar de enfrentar um desafio difícil aqui, seu impressionante histórico de 20 vitórias em 22 jogos competitivos sugere que eles são capazes de virar o confronto a seu favor.

Escalações prováveis para Liverpool x PSG

Escalação esperada do Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool garante sua vaga

Tudo que o Liverpool precisa para avançar é um empate, e é difícil argumentar que eles não conseguirão isso em Anfield em uma noite de Champions League.

Os Reds não foram derrotados em casa desde setembro, vencendo 17 de seus 19 jogos em Anfield desde então. Todos esses 19 jogos viram o time de Arne Slot marcar pelo menos duas vezes, então deve haver gols novamente.

O PSG teve azar de não marcar no primeiro jogo, o que forçou Alisson a fazer nove defesas.

Com 90 minutos para virar este confronto, podemos esperar que o PSG vá com tudo ao ataque. Isso sem dúvida tornará este jogo emocionante.

À medida que o PSG busca por gols, inevitavelmente se expõe ao contra-ataque. Infelizmente para eles, o Liverpool é um dos melhores times de contra-ataque da Europa, e eles podem explorar as brechas na defesa deles.

Palpite 1 - Liverpool ou empate e mais de 2.5 gols com odds de 2.35 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Liverpool x PSG nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chaces de um 2º dramático em Anfield

Dado que é provável que o PSG adote uma abordagem ofensiva total, pode haver drama tardio nas cartas.

Dependendo de como o jogo se desenrolar, um time provavelmente estará se esforçando para marcar um gol nos minutos finais para vencer o confronto. Certamente, isso significa que pode haver valor em um gol ser marcado nos minutos finais.

Enquanto um time pode estar buscando um gol tardio, eles podem se deixar vulneráveis a um contra-ataque.

Harvey Elliott aproveitou a vulnerabilidade do PSG no primeiro jogo, e o Liverpool marcou aos 88 minutos contra o Southampton no fim de semana.

Além disso, os últimos seis jogos do PSG em todas as competições viram um gol ser marcado após o 75º minuto.

Palpite 2 - Total de gols Mais/Menos 2º tempo com odds de 1.16 na Betano

Kvaradona pode surpreender

Apesar de não ter marcado, Khvicha Kvaratskhelia foi um dos jogadores de destaque do primeiro jogo.

Ele chegou a balançar as redes em um momento, mas o VAR negou a ele o segundo gol na Champions League pelo clube.

Não foi por falta de tentativa, já que ele teve cinco chutes, quatro dos quais foram na direção do gol. Ele teve uma noite bem-sucedida contra Andy Robertson e pode ter novamente aqui.

Com este jogo prometendo ser muito mais aberto, já que o PSG precisa marcar, mais chances podem surgir.

Curiosamente, cinco dos seus sete gols nesta temporada por PSG ou Napoli foram o segundo gol do jogo.

Palpite 3 - Khvicha Kvaratskhelia para marcar a qualquer momento com odds de 1.34 na Betano