Palpite Nottingham Forest x Manchester City - Premier League 08/03/2025

O Nottingham Forest tem superado as expectativas há muito tempo, mas o Manchester City não pode se dar ao luxo de vacilar.

Veja as melhores apostas para Nottingham Forest x Manchester City com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Betano Chance dupla e gols Vitória do City ou empate e mais de 2,5 2.07 Ambas as equipes marcam SIM 1.52 Jogador Erling Haaland como marcador a qualquer momento 1.80

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 07/03/2025 às 3 pm.

Um pouco de contexto

O Nottingham Forest merece muito crédito pela maneira como a temporada tem se desenrolado - Nuno Espírito Santo tem feito maravilhas.

No entanto, sempre houve preocupação de que a bolha pudesse estourar cedo demais, e os resultados recentes mostraram uma queda. Eles entram neste jogo contra o Manchester City com apenas uma vitória em cinco jogos da Premier League.

Enquanto isso, o time de Pep Guardiola voltou a vencer com uma vitória fora de casa contra o Tottenham Hotspur em seu último jogo de liga.

Tem sido uma temporada muito difícil para eles e bem abaixo de seus padrões habituais. No entanto, quatro vitórias em seis jogos mostram melhora, e uma vitória aqui os colocaria em terceiro lugar.

Escalações Prováveis para Nottingham Forest x Manchester City

Escalação esperada do Nottingham Forest: Sels, Aina, Murillo, Milenkovic, Williams, Danilo, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga, Wood

Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Kovacic, Gonzalez, Savinho, Marmoush, Foden, Haaland

Forest está perdendo o fôlego?

Tem sido uma jornada incrível para o Forest em 2024/25, e depois de terminar em 17º na temporada passada, agora eles estão lutando por uma vaga na Europa.

No entanto, após semanas desafiando as probabilidades, há preocupação de que os Reds não tenham muito mais a oferecer. Após derrotas para Fulham e Newcastle United, seguidas de um empate com o Arsenal, eles conseguirão segurar o ataque do City?

Você apostaria que eles vão marcar porque fizeram isso em todos, exceto quatro dos seus últimos 20 jogos da liga - mas um jogo sem sofrer gols? Isso tem sido mais difícil. Com os Citizens tentando ultrapassá-los após serem eliminados da Liga dos Campeões, será uma tarde difícil.

Os jogos do Forest não têm sido particularmente recheados de gols nesta temporada, com apenas 52% ultrapassando 2,5. Ainda assim, 70% dos jogos do City tiveram três ou mais gols, e eles também têm lutado para manter jogos sem sofrer gols.

Palpite 1 - Manchester City ou empate e mais de 2,5 gols com odds de 2,07 na Betano

Ambas as equipes marcam

Ao longo da temporada, apenas um time participou de menos jogos em que ambos os times marcaram do que o Forest. No total, foram apenas 12 de seus 27, comparado a 17 para o City - mas o time visitante inclina a balança.

O time de Guardiola manteve apenas quatro jogos sem sofrer gols fora de casa na Premier League nesta temporada, e o Forest marcou em todos, exceto dois jogos em casa. Dois dos principais artilheiros da divisão também estarão em campo no City Ground, e ambos terão ambições de alcançar Mo Salah.

O confronto anterior terminou em uma confortável vitória por 3-0 para o City no Etihad, mas muita coisa mudou desde então. Portanto, mesmo que o time visitante seja favorito à vitória, é difícil imaginar que os anfitriões vão cair sem lutar.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (SIM) na partida com odds de 1.52 na Betano

O que podemos esperar de Haaland?

O título da Premier League está fora de alcance, a Liga dos Campeões já era e há uma chance real de uma temporada sem troféus para o City. No entanto, nossas previsões para Nottingham Forest x Manchester City indicam que ainda há muito para ser alcançado se eles puderem terminar bem.

Outra vitória na FA Cup é possível e eles precisam garantir uma vaga na Champions League, mas também há a possibilidade de outra Chuteira de Ouro para seu atacante estrela.

Haaland está atualmente a cinco gols de Mo Salah com 11 jogos restantes, e todos sabemos que não é impossível alcançá-lo. O concorrente mais próximo, Wood, está a 2.20 para marcar neste jogo, Phil Foden também, enquanto você pode encontrar Omar Marmoush a 2.40.

Sempre que o City joga, independentemente de onde ou quando, seu grande norueguês sempre parece ser a opção mais provável. Ele está devendo outro gol, também.

Palpite 3 - Erling Haaland como marcador a qualquer momento com odds de 1.80 na Betano