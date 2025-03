Super Odds Novibet: Flamengo x Vasco com Odds 50

Para participar é necessário fazer uma aposta no mercado Resultado Final, no time que acredita que vai vencer.

A Novibet preparou Super Odds e cotações odds especiais para as apostas no jogo Flamengo x Vasco, válido pelo Campeonato Carioca. Para participar, é necessário se cadastrar na Novibet e escolher um vencedor no mercado Resultado Final.

Caso a sua aposta seja vencedora, as odds são aumentadas para o equivalente a 50.

Saiba quais são os melhores sites de apostas do Brasil.

Como participar da promoção?

A promoção com odds aumentadas é exclusiva para novos clientes que tenham 18 ou mais e atendam aos termos e condições da oferta.

Para participar, é necessário seguir o passo a passo abaixo:

Primeiro, acesse o site da Novibet e clique em Cadastre-se; Em seguida, informe seus dados pessoais (nome completo, CPF, e-mail e data de nascimento); Depois, insira o código promocional Novibet no campo indicado pelo formulário; Então, clique em Continuar para confirmar o seu cadastro.

Depois de concluir o cadastro, a Novibet irá solicitar a verificação no número de telefone e a verificação de identidade. Esta última, é feita enviando uma cópia de um documento com foto (RG, CNH ou Passaporte).

Para finalizar a etapa de verificações, a plataforma realiza a validação facial, garantindo que a pessoa criando a conta é a dona dos documentos apresentados.

O que fazer depois de se cadastrar?

Depois de se cadastrar usando o código promocional Novibet é hora de apostar em Flamengo x Vasco. Para sua participação na promoção ser válida, é necessário uma aposta simples de no máximo R$1,00 no mercado "Flamengo vence (resultado final)" ou "Vasco da Gama vence (resultado final)".

Se sua aposta for vencedora, seus ganhos serão aumentados para o equivalente a odds de 50. Os ganhos adicionais serão creditados como "aposta extra" em sua conta em até 24 horas após o término da partida.

Termos e condições

Dentre os principais termos e condições da oferta, podemos destacar:

A oferta é exclusiva para novos clientes da Novibet.

Utilize o código promocional Novibet ao se cadastrar.

Apenas a primeira aposta feita é válida para a promoção.

A aposta máxima permitida é de R$1,00.

A promoção oferece odds de 50 para a vitória do Flamengo ou do Vasco.

Os ganhos são pagos em forma de aposta extra.

A aposta extra expira 7 dias após ser creditada.

A oferta é limitada a uma aposta extra por pessoa, família, endereço, etc.

A promoção destina-se a jogadores recreativos.

Acesse o site da Novibet para ler os Termos e Condições Gerais da Novibet e da promoção.

Flamengo x Vasco: o que podemos esperar?

Flamengo e Vasco entram em campo neste sábado, 8 de Março, para a disputa das semifinais das competições estaduais.

O Flamengo chega embalado para esta semifinal, ostentando uma série invicta nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Já o Vasco, apesar das oscilações, tem mostrado capacidade para reagir em momentos adversos, com jogadores prontos para fazer a diferença.

O Urubu entra no jogo de volta com vantagem. O Flamengo pode perder por qualquer placar com um gol de diferença que ele avança. Enquanto o Vasco só passa se vencer por dois gols de diferença ou mais.