Palpite Roma x Athletic Bilbao - Liga Europa - 06/03/2025

Roma e Athletic Bilbao se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A nossa previsão é de gols logo no início da partida.

Veja as melhores apostas para Roma x Athletic Bilbao com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Superbet Gols Mais de 1.5 gols no primeiro tempo 3.15 Ambas as equipes marcam SIM 1.87 Jogador Paulo Dybala para marcar a qualquer momento na partida 3.90

Um pouco de contexto

A Roma de Claudio Ranieri está invicta nos últimos seis jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 4-3 no agregado sobre o Porto nos play-offs da Liga Europa.

A Roma teve um desempenho decepcionante na fase de grupos, terminando em 15º com apenas 12 pontos. Antes de sua derrota por 1-0 para o Atlético de Madrid, o Athletic Bilbao estava invicto em seis jogos em todas as competições, incluindo uma vitória massiva de 7-1 sobre o Real Valladolid na La Liga.

Na fase de grupos da Liga Europa, o Athletic Bilbao terminou em segundo lugar com 19 pontos de um total possível de 24. Este jogo está preparado para ser um espetáculo na noite de quinta-feira, com o início das fases eliminatórias da Liga Europa em força total.

Escalações Prováveis para Roma x Athletic Bilbao

Escalação Esperada da Roma: Svilar, Mancini, Celik, N’Dicka, Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino, Dybala, Dovbyk, Pellegrini

Escalação Esperada do Athletic Bilbao: Simon, de Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Berenguer, Williams, Guruzeta

Gols no primeiro tempo

Estatisticamente falando, ambas as equipes frequentemente participam de jogos onde dois gols são marcados antes do intervalo. Em dois dos últimos três jogos da Roma, pelo menos dois gols foram marcados ou sofridos antes do intervalo.

Quando a Roma venceu o Monza por 4-0 em casa pela Série A, marcou nos minutos 10 e 32.

Três dos últimos cinco jogos do Athletic Bilbao tiveram dois gols antes do intervalo. Curiosamente, Bilbao também marcou no 10º minuto quando goleou o Real Valladolid por 7-1, além de marcar no 35º minuto do jogo.

Considerando a frequência desses gols, não seria surpreendente ver pelo menos dois gols nos primeiros 45 minutos nesse confronto da Liga Europa.

Palpite 1 - Mais de 1.5 gols no primeiro tempo com odds de 3.15 na Superbet

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Roma x Athletic Bilbao nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas as equipes marcam

Ambas as equipes estão em excelente forma, não só pelos resultados, mas também pela frequência com que marcam gols. A Roma não deixou de marcar nos últimos 10 jogos em todas as competições. Nesse período, conseguiu marcar 18 gols.

O Athletic Bilbao marcou pelo menos um gol em cinco dos seus últimos seis jogos, totalizando 16 gols nesse período. Ambos os clubes têm registros de gols impressionantes e comparáveis na Liga Europa, com a Roma marcando 14 gols e o Athletic Bilbao 15.

O clube espanhol sofreu pelo menos um gol nos últimos cinco jogos fora de casa, incluindo quatro gols contra o Besiktas. Com o alto número de gols marcados por ambas as equipes, devemos ver gols neste primeiro duelo.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam na partida com odds de 1.87 na Superbet

O que podemos esperar de Dybala?

Dybala tem sido excepcional para a Roma, registrando quatro contribuições para gols nos últimos cinco jogos. O argentino marcou recentemente duas vezes na vitória por 3-2 sobre o Porto e depois entrou como suplente para dar assistência contra o Monza.

Apesar de minutos limitados em algumas ocasiões nesta temporada, Dybala tem se mantido eficaz, oferecendo oito gols e quatro assistências em todas as competições. Três dessas contribuições para gols aconteceram na Liga Europa.

O retorno do atacante chave Artem Dovbyk também pode oferecer a Dybala oportunidades adicionais para jogadas combinadas e gols.

Dybala tem dois gols na sua última aparição na Liga Europa. Nossas previsões para Roma x Athletic Bilbao indicam uma forte possibilidade de ele repetir algo semelhante aqui.

Palpite 3 - Paulo Dybala para marcar a qualquer momento na partida com odds de 3.90 na Superbet