Como apostar no mercado de gols nos jogos de volta da Champios League

Está tudo em jogo em alguns confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, o que pode levar a jogos empolgantes e abertos no jogo de volta.

Palpite Odds na Superbet Arsenal x PSV: Menos de 2,5 gols 2.12 Lille x Dortmund: Mais de 2,5 gols 1.88

As odds estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 10/03/2025, às 10 am.

Confrontos emocionantes ou já encaminhados?

Alguns confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões já parecem estar decididos, em particular Arsenal x PSV. Os Gunners têm uma vantagem de 7-1 antes do jogo de volta no Emirates e estão quase garantidos nas quartas de final.

Porém, seis dos outros sete confrontos estão empatados ou um dos lados tem uma vantagem de no máximo dois gols, então tudo está em aberto. Curiosamente, apenas dois times entre os oito confrontos vão para o jogo de volta como visitantes defendendo uma vantagem.

Um desses times é o Bayern de Munique, que venceu o Bayer Leverkusen por 3-0 no primeiro jogo, e eles parecem ter boas chances de avançar. O outro time é o Real Madrid, que viaja para enfrentar o rival da cidade, Atlético, com uma vantagem de 2-1 em sua busca para defender o título.

Apenas um dos confrontos está empatado indo para o segundo jogo - Dortmund x Lille - então sete times têm um déficit para reverter. Isso certamente pode levar a jogos de volta empolgantes, já que esses sete times têm 90 minutos para ao menos igualar o placar.

Há um histórico que sugere que mais de 2,5 gols é provável na maioria dos jogos, já que cinco dos oito jogos de volta das oitavas do ano passado tiveram 3 ou mais gols. Houve também incríveis seis vitórias de visitantes nesses jogos de volta. Isso sugere que times como Bayern e Real Madrid não vão necessariamente se fechar para proteger suas vantagens.

Todos esses sinais apontam para muita diversão na semana que vem. Enquanto os times tentam reverter os déficits, ficam vulneráveis na defesa. As casas de apostas levaram isso em conta, já que mais de 2,5 gols está cotado com um preço menor que menos de 2,5 em todos os oito jogos de volta.

O que considerar ao apostar nos jogos de volta?

Tudo aponta para gols na maioria dos jogos de volta, mas isso não será necessariamente o caso em todos. Provavelmente seria sábio abordar cada jogo individualmente, ao invés de assumir que todos os jogos terão mais de 2,5 gols.

Considere o exemplo de Arsenal x PSV. Parece provável que seja de poucos gols, apesar do placar de 7-1 no primeiro jogo. O confronto já está decidido, mas ambos os times têm compromissos domésticos em que se concentrar, então podem priorizá-los.

A falta de impacto de qualquer resultado neste confronto no resultado geral pode resultar em um jogo de poucos gols. O mesmo pode ser dito para Bayern x Leverkusen, embora esse confronto seja ligeiramente diferente.

Os dois times se conhecem bem através da Bundesliga, e com um déficit de três gols, o Leverkusen ainda está na disputa. Será necessária uma reviravolta notável, mas o confronto ainda não acabou, especialmente com a forma do Leverkusen nas últimas duas temporadas.