Palpite Barcelona x Benfica - Champions League - 11/03/2025

O Benfica lutou bem contra o Barcelona na semana passada, mas os espanhóis venceram. No Camp Nou, a expectativa é que tenham mais facilidade

Veja nossas previsões para a partida entre Barcelona x Benfica, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de gols Mais de 3,5 gols 1.87 Resultado e ambas as equipes marcam Barcelona vence e SIM 2.25 Resultado por tempo Barcelona vencendo no intervalo e no final do jogo 1.98

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 11/03/2025 às 11 am.

Um pouco de contexto

O Barcelona tem tido uma sequência fantástica de jogos e tem sido prolífico em frente ao gol em 2025. Entrando neste jogo, estão invictos em 16 partidas em todas as competições e não perdem na Champions League desde setembro. Marcar 53 gols neste ano até meados de março não é pouca coisa.

O Benfica também está em boa forma. A derrota para o Barça no primeiro jogo foi a primeira em mais de um mês, e se recuperaram imediatamente com uma vitória por 3-0 sobre o Nacional. As odds estão contra eles, mas quatro vitórias consecutivas fora de casa, incluindo uma contra a Juventus, oferecem algum encorajamento.

Escalações prováveis para Barcelona x Benfica

Escalação esperada do Barcelona : Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Olmo, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski

: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Olmo, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski Escalação esperada do Benfica: Trubin, Santos, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barreiro, Kokcu, Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis

Forma avassaladora do Barcelona em 2025

Hansi Flick tem comandado um dos melhores registros de gols do mundo enquanto o Barça continua a impressionar em 2025. A vitória por 1-0 em Lisboa na semana passada foi apenas a quarta vez este ano que marcaram menos de dois gols, e ainda assim foi suficiente. Em casa, marcaram quatro ou mais gols em quatro de seus últimos sete jogos.

Com oito gols nos últimos dois jogos na Catalunha, a confiança não poderia estar mais alta para o time de Flick - e os gols estão sendo distribuídos. Nove jogadores diferentes marcaram os últimos 11 gols, e Robert Lewandowski continua adicionando ao seu saldo na temporada. Enquanto isso, nenhum time na Champions League nesta temporada marcou mais gols (29) do que o Barcelona.

O Benfica não é fácil de bater, tendo marcado 20 gols em 11 jogos - e estarão confiantes em pelo menos causar problemas no Camp Nou.

Palpite 1 - Mais de 3,5 gols com odds de 1.87 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Barcelona x Benfica nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ameaça de gol do Benfica

O Benfica não conseguiu marcar em seis dos últimos oito encontros com o Barcelona, mas muitos desses não eram jogos de eliminação. Bruno Lage tem pouco a perder, já que eles vão para a Catalunha como azarões, e podem jogar sem medo. Eles também têm Vangelis Pavlidis, que busca seu 20º gol na temporada.

Os portugueses marcaram 10 gols nos últimos cinco jogos, quatro de Pavlidis, e o Barça só tem três jogos sem sofrer gols na Europa nesta temporada. Os visitantes verão isso como motivo de otimismo, mesmo com as odds contra eles.

No entanto, o time da casa ainda deve ter o suficiente para avançar. Com uma taxa de 63% de ambas as equipes marcarem na La Liga nesta temporada - e 67% na CL - o Barcelona pode ser vulnerável, mas provavelmente não o suficiente. Uma vitória em casa com gols de ambos os lados parece provável.

Palpite 2 - Barcelona vence e ambas as equipes marcam com odds de 2.25 na Betano

O poder do Camp Nou

Por mais forte que o Benfica tenha sido nesta temporada, é difícil vê-los tendo o suficiente para reverter o déficit de um gol contra o Barça. Os gigantes da La Liga têm sido muito fortes este ano, e espera-se que eles avancem em casa - mesmo com Pau Cubarsi suspenso.

Na liga, marcaram 33 gols no primeiro tempo em 26 jogos e 38 no segundo tempo. Na Europa, marcaram 11 gols em 9 jogos e 18 em 9, então vale a pena apostar que o segundo tempo será o mais produtivo com 1.98. O recorde de Lewandowski, de 34 gols em 38 jogos, também aumentará as chances do time da casa.

Espere que o time da Primeira Liga lute, até para marcar, mas os Blaugrana, de Flick, provavelmente terão a palavra final. Perderam apenas quatro jogos em casa nos últimos 12 meses, e só uma vez por mais de um gol. Nossas previsões para Barcelona x Benfica indicam que seria uma surpresa ver isso mudar esta semana.

Palpite 3 - Barcelona vencendo no intervalo e no final do jogo com odds de 1.98 na Betano