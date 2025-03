Vale a pena apostar no dérbi de Madrid? Veja o que esperar de Real Madrid x Atlético Madrid

Saiba porque nosso especialista acredita que o Real tem tudo para superar o Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid garantiu vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid precisou dos playoffs. No entanto, isso importa pouco agora que entramos na fase eliminatória.

Mercado de Vencedor da Champions League Odds na Superbet Mercado Resultado Final (jogo de ida) Odds na Superbet Real Madrid 4.35 Real Madrid 1.88 Atlético de Madrid 20.00 Empate 3.60 Atlético de Madrid 4.10

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Atlético de Madrid pode atrapalhar campanha do Real na Champions League?

O Atlético de Madrid teve uma fase de grupos sólida nesta temporada da Liga dos Campeões, vencendo seis e perdendo apenas duas das suas oito partidas. Em contraste, o Real Madrid teve cinco vitórias e três derrotas, o que fez com que precisassem superar o Manchester City nos playoffs para chegar às oitavas de final.

No cenário doméstico, há pouco para separar Real Madrid e Atlético de Madrid nesta temporada; na verdade, apenas um ponto. No momento, o Real está em segundo lugar, um ponto à frente do Atlético de Diego Simeone.

Além disso, o Atlético está invicto nos últimos quatro confrontos da La Liga contra o Real. As equipes empataram por 1-1 nas últimas três partidas do campeonato, com o Atlético sendo o último a vencer um derby madrilenho em setembro de 2023. O Atlético também superou o Real após a prorrogação em um confronto da Copa do Rei na última temporada.

Em Madri, muitos veem o Atlético como o oposto completo do que o Real representa. É um clube definido por sua determinação e espírito incansáveis, em vez de 'Galácticos'. Embora essa união possa levar uma equipe longe, há várias razões para sugerir que a qualidade das estrelas do Real pode brilhar no palco continental.

Histórico favorece Real em clássico madrilenho na Champions

Real e Atlético se enfrentaram nove vezes em competições europeias. Eles se encontraram nas semifinais da Champions League 2016/17, com o Real vencendo por 4-2 no agregado. Eles também se enfrentaram na final do ano anterior, onde o Real venceu o Atleti em uma disputa de pênaltis de partir o coração.

A sorte na Champions também não favoreceu o Atleti em 2013/14, quando foram derrotados por 4-1 na final após a prorrogação. Na verdade, a última vez que o Atlético superou o Real em competições europeias foi em 1958/59, quando venceu sua semifinal pela regra dos gols fora de casa.

O Atlético tem levado a melhor sobre o Real nos confrontos domésticos recentes. No entanto, permanece incerto se Diego Simeone tem o necessário para superar os Los Blancos no palco da Champions League.

Apesar da sequência de quatro jogos sem derrota do Atlético no derby de Madrid, o recorde de Simeone como treinador contra o Real Madrid está longe de ser forte.

O argentino tem uma média de apenas 1,13 pontos por jogo em 45 partidas competitivas contra o Real. Seus times do Atlético concederam 73 gols em 45 jogos, vencendo apenas 12 desses confrontos. Isso sugere que a equipe defensivamente sólida e estruturada de Simeone muitas vezes encontra dificuldades para segurar o estilo fluido e ofensivo do Real.

O Real marcou 12 gols a mais que o Atleti na La Liga nesta temporada e só concedeu sete a mais que o time de Simeone, apesar de seu estilo ofensivo. Com jogadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham em ótima forma agora, é difícil apostar contra eles.

Ter o primeiro jogo no Bernabéu pode ser uma vantagem para o Real. Isso lhes daria a chance de construir uma vantagem no primeiro jogo para levar ao Metropolitano. Então, a pressão estaria sobre o Atlético para atacar em vez de jogar no contra-ataque.