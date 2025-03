Palpites para a 28ª rodada da Premier League

Veja as previsões da Premier League para a 28ª rodada, com destaque para os jogos de Manchester City, Everton e Newcastle United neste fim de semana.

Partida Seleção Odds Nottingham Forest x Manchester City Empate 3.75 Brighton x Fulham Brighton 2.02 Crystal Palace x Ipswich Crystal Palace 1.50 Wolves x Everton Everton 2.87 West Ham x Newcastle West Ham 3.15

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação Betano .

. Saiba quais são os 10 melhores sites de apostas do Brasil.

Palpite 1: Nottingham Forest x Manchester City: Luta pela permanência no top 4

Data: 08/03/2025

Horário: 9h30 (Horário de Brasília)

Nossa dica: Empate odds de 3.75 na Betano

Tanto o Forest quanto o City estão disputando vagas no top quatro, e é difícil escolher um vencedor claro neste confronto. O Forest não vence há três jogos na liga, mas conseguiu segurar o Arsenal em um empate sem gols na última partida.

Ambas as partidas em casa do Forest contra times do top quatro terminaram empatadas, com o City sendo o único que ainda não enfrentaram no City Ground. Apesar de terem vencido os dois últimos, o City tem se mostrado vulnerável ultimamente. O Forest pode aproveitar onde Spurs e Plymouth não conseguiram.

Palpite 2: Brighton x Fulham: Retomada dos Seagulls continua

Data: 08/03/2025

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Nossa dica: Brighton odds de 2.02 na Betano

Poucas equipes estão em melhor forma que o Brighton no momento, com os Seagulls vencendo os últimos cinco jogos. Isso faz parte de uma sequência mais ampla de oito vitórias em 11 jogos em 2025 até agora, já que o Brighton se lançou na disputa por vagas europeias.

Eles não venceram nenhum dos nove encontros com o Fulham desde 2017, mas estão em uma posição forte para encerrar essa série. Com três vitórias consecutivas em casa contra times acima deles na tabela, não devem se intimidar por um Fulham abaixo deles.

Palpite 3 - Crystal Palace x Ipswich: Palace se aproxima do topo da tabela

Data: 08/03/2025

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Nossa dica: Crystal Palace com odds de 1.50 na Betano

É difícil desacreditar qualquer time jogando contra um dos três últimos como uma aposta segura no momento. Isso é particularmente verdade com o Crystal Palace envolvido, já que os Eagles venceram oito das últimas dez partidas.

Eles venceram os dois últimos jogos em casa e agora poderiam vencer três seguidos pela primeira vez nesta temporada. O Palace venceu o jogo anterior por 1-0, enquanto o Ipswich não vence há cinco jogos fora de casa na liga. Os Tractor Boys venceram apenas uma partida nesta temporada contra equipes atualmente em 12º lugar ou superior, como o Palace.

Palpite 4: Wolves x Everton: Wolves ainda em apuros

Data: 08/03/2025

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Nossa dica: Everton com odds de 2.87 na Betano

O Everton está se aproximando do ponto na temporada em que os resultados são menos importantes, já que estão praticamente seguros, mas não se classificarão para a Europa. Eles ainda estão altamente motivados para atuar sob o novo técnico David Moyes, e estão invictos há sete jogos.

Moyes venceu seis dos últimos oito encontros com o Wolves, e o Everton venceu o jogo anterior por 4-0. Os Toffees não vencem no Molineux desde 2021, mas o Wolves perdeu quatro dos últimos seis jogos em casa.

Palpite 5: West Ham x Newcastle: Final da copa afeta o Newcastle

Data: 10/03/2025

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Nossa dica: West Ham com odds de 3.15 na Betano

O West Ham pode ser uma grande escolha de fora no fim de semana, com as casa de apostas possivelmente subestimando os outros compromissos do Newcastle. Os Magpies têm a final da Copa da Liga uma semana após este jogo, e os jogadores estarão, sem dúvida, focados nesse jogo.

Após o cartão vermelho de Anthony Gordon no último fim de semana, pode haver uma queda ainda maior no nível de desempenho. O West Ham está começando a encontrar sua forma sob o comando de Graham Potter, tendo vencido os últimos dois jogos.

O que esperar da 28ª rodada da Prermier League?

Brighton, Everton e West Ham apresentam um valor impressionante para esta última rodada da Premier League.

Todos os três times têm forma ou outros fatores a seu favor que sugerem que estão subvalorizados. Palace se destaca como a escolha clara do fim de semana, enquanto é incrivelmente difícil separar o Forest e o City.

Como sempre, lembre-se de apostar com responsabilidade ao acompanhar a ação da Premier League.