Palpite Manchester United x Arsenal - Premier League - 09/03/2025

O Arsenal visita o Old Trafford sabendo que apenas uma vitória manterá vivas suas frágeis esperanças de título.

Veja as melhores apostas para Manchester United x Arsenal com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e Ambos os times marcam Vitória do Arsenal e Não 2.60 Total de gols Menos de 2,5 gols 1.70 Total de gols - 1º tempo 0 2.67

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 07/03/2025 às 4 pm.

Um pouco de contexto

Chegou a hora de uma das maiores rivalidades da Premier League ser renovada neste fim de semana, quando o Arsenal viaja para enfrentar o Manchester United. As duas equipes estão vivendo momentos bem distintos nesta temporada: o Arsenal disputa o título com o Liverpool, enquanto o United se encontra na metade inferior da tabela.

Os Red Devils estão com 11 pontos a menos do que estavam nessa mesma fase na temporada passada, sendo também o menor número de gols marcados por eles em uma campanha da Premier League. O técnico do United, Ruben Amorim, ainda enfrenta dificuldades para moldar a equipe de acordo com seu sistema e estilo de jogo.

Lesões de jogadores como Amad Diallo, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Mason Mount e Luke Shaw tornaram a vida ainda mais difícil para o treinador português.

O Arsenal conseguiu sete pontos a menos em comparação com esta fase da temporada passada, o que deixa o técnico Mikel Arteta desapontado. Se os Gunners tivessem igualado o total de pontos da temporada passada, estariam apenas seis pontos atrás do Liverpool, em vez de 13.

Lesões de jogadores-chave no ataque, como Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, atrapalharam o progresso do Arsenal nos últimos meses. Recentemente, uma lesão que encerrou a temporada de Kai Havertz também aumentou os problemas no terço final do campo. Mikel Merino e Ethan Nwaneri estão se esforçando para serem substitutos capazes.

Escalações prováveis para Manchester United x Arsenal

Escalação esperada do Manchester United : Onana; de Ligt, Yoro, Maguire, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Fernandes, Zirkzee, Garnacho, Hojlund

: Onana; de Ligt, Yoro, Maguire, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Fernandes, Zirkzee, Garnacho, Hojlund Escalação esperada do Arsenal: Raya; Timber, Lewis-Skelly, Saliba, Gabriel, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Trossard, Merino

A expectativa é de vitória do Gunners

O Arsenal de Mikel Arteta sabe que só uma vitória será suficiente para diminuir a diferença de 13 pontos para o Liverpool no topo da Premier League. Após a enfática vitória por 7-1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League contra o PSV Eindhoven, os Gunners viajarão para enfrentar um Manchester United em dificuldades, com confiança.

O Manchester United não conseguiu manter um jogo sem sofrer gols nos últimos cinco encontros competitivos com o Arsenal, e essa estatística provavelmente não mudará no domingo. O Arsenal venceu três dos últimos quatro confrontos da Premier League contra o United.

O técnico dos Red Devils, Ruben Amorim, está gradualmente recebendo de volta jogadores de lesão, mas a ausência de Amad Diallo ainda é muito sentida. O United marcou apenas 33 gols em 27 jogos da EPL. Dado que o Arsenal tem a melhor defesa da liga, sofrendo apenas 23 em 27 partidas, apostar na vitória do Arsenal sem sofrer gols é uma aposta segura.

Palpite 1 - Arsenal para vencer e ambos os times não marcam com odds de 2.60 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Um jogo com poucos gols

Com o United com média de apenas 1.43 gols marcados por jogo em casa e o Arsenal sofrendo apenas 0.86 gols por jogo fora de casa, espera-se um confronto de poucos gols. O Arsenal tem suas próprias dificuldades ofensivas, com lesões forçando Arteta a usar Mikel Merino como falso nove para ocupar as defesas.

Merino mostrou-se eficaz em Eindhoven durante a semana, marcando um gol e assistindo outro em uma disputa de oito gols. No entanto, esperamos que este seja um confronto mais tenso, com as ambições de título dos Gunners dependendo do resultado desta partida.

Apenas 29% dos jogos fora de casa do Arsenal tiveram três ou mais gols nesta temporada. Dado as dificuldades do United na frente do gol e a defesa sólida do Arsenal, é provável um jogo sem sofrer gols para os Gunners. No entanto, não se espera que o Arsenal marque três ou mais aqui. É por isso que estamos apostando no Menos de 2.5 gols para a segunda de nossas três previsões para Manchester United vs Arsenal.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols com odds de 1.70 na Betano

Investida do Arsenal no 2º tempo

Fora do Emirates, o Arsenal é muito mais cauteloso no primeiro tempo. Apenas 50% dos seus jogos fora de casa tiveram um gol nesta temporada, em comparação com 77% dos jogos em casa.

Na verdade, 50% dos jogos fora de casa do Arsenal terminaram sem gols no intervalo nesta temporada. O primeiro gol deles em jogos fora de casa nesta temporada tem ocorrido por volta dos 47 minutos. Com isso em mente, apostar em um placar de 0-0 no intervalo oferece um bom valor. As odds da Betano dão uma chance de 37,45% disso acontecer, mas isso parece baixo considerando os dados do Arsenal nesta temporada.

Devemos também levar em consideração que tanto os Gunners quanto o United têm jogos europeus no meio da semana, o que pode impactar suas performances no fim de semana.

Palpite 3 - Placar correto do primeiro tempo 0-0 com odds de 2.67 na Betano