Palpite Barcelona x Real Sociedad - La Liga - 02/03/2025

Barcelona x Real Sociedad vão protagonizar um confronto de titãs da La Liga. A previsão é vitória do Barcelona.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e ambos marcam Barcelona para vencer e ambos os times marcam 2.90 Total de Gols da Equipe Real Sociedad mais de 0.5 gols 1.91 Total de Gols no Segundo Tempo Mais de 1.5 gols no segundo tempo somente 1.78

As odds estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 27/02, às 16h.

O que esperar de Barcelona x Real Sociedad?

Ambas as equipes se aproximam deste confronto com ambições ligeiramente diferentes, mas ambas estão firmemente posicionadas nos escalões superiores da tabela. O Barcelona está tentando recuperar o título da La Liga e está fazendo um forte esforço para consegui-lo. No entanto, eles enfrentam forte oposição dos dois clubes de Madrid. As ambições da Sociedad são um pouco menores, pois estão simplesmente tentando fechar a lacuna para os seis primeiros.

O Barça está em boa forma no momento, tendo vencido seus últimos cinco jogos da La Liga - o único clube a fazê-lo. Essas vitórias os elevaram ao topo, enquanto buscam vencer a primeira divisão espanhola pela primeira vez desde 2022/23.

Por outro lado, a Sociedad experimentou uma pequena ressurreição recentemente, vencendo dois dos seus últimos três jogos na liga. No entanto, isso faz parte de um padrão mais amplo de quatro derrotas em seis partidas, então é justo dizer que os negativos superam os positivos no momento.

Escalações Prováveis para Barcelona x Real Sociedad

Escalação Esperada do Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, Gavi, Lopez, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Escalação Esperada da Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Elustondo, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Zakharyan, Marin, Oyarzabal, Kubo, Oskarsson

Barça é uma máquina de vitórias

É difícil ignorar o Barcelona. Os gigantes catalães ainda não experimentaram o gosto da derrota em 2025. Ao todo foram vitórias 11 em 13 jogos neste ano civil. Em casa, o Barça venceu quatro dos seus últimos cinco. Eles também venceram 28 dos últimos 29 jogos que sediaram contra a Real Sociedad.

Quase metade desses jogos viram a Sociedad marcar. No entanto, marcaram pelo menos duas vezes em quatro dos seus últimos cinco jogos nas competições europeias e de liga. Apesar disso, cinco derrotas nos últimos seis jogos fora de casa na liga sugerem mais dificuldades na estrada, mesmo com sua recém-descoberta capacidade de marcar.

Palpite 1 - Barcelona x Real Sociedad: Barcelona para vencer e ambos os times marcam a 2.90 na Betano

Sociedad para marcar

Para aqueles incertos sobre a vitória do Barça, as odds para a Sociedad marcar são generosas. A explicação é o recorde recente de 11 falhas em marcar na La Liga nesta temporada. No entanto, sua recuperação em frente ao gol sugere que as casas de apostas se concentraram apenas no passado ao calcular suas odds.

Antes do confronto da Copa do Rei contra o Real Madrid na quarta-feira à noite, a Sociedad marcou 14 gols em seis jogos. Isso prova que eles podem ser cirúrgicos na pequena área. Além disso, o Barça tem apenas quatro jogos sem sofrer gols em 11 jogos em casa nesta temporada.

Palpite 2 - Barcelona x Real Sociedad: Real Sociedad mais de 0.5 gols a 1.91 na Betano

Segundo tempo com mais gols

Fora de casa, apenas um dos 12 jogos da liga da Sociedad nesta temporada teve mais de 1.5 gols no primeiro tempo. Em todos os seus jogos nesta temporada, apenas quatro de 25 na La Liga atingiram essa marca - com apenas jogos do Getafe tendo uma média de menos gols no primeiro tempo.

No entanto, os últimos cinco jogos da liga da Sociedad todos tiveram mais de 1.5 gols no segundo tempo. De fato, essa aposta foi acertada em todos os cinco desses jogos. Doze dos últimos 15 gols marcados ou sofridos pela Sociedad na La Liga foram após o intervalo.

Os jogos envolvendo o Barça têm uma média de dois gols por segundo tempo na liga, então eles provavelmente contribuirão para um final emocionante. Oito dos últimos dez gols do Barça na liga foram marcados no segundo tempo. Em casa, apenas um de seus últimos seis jogos na liga viu mais de 1.5 gols no primeiro tempo. Portanto, parece provável que o segundo tempo entregue mais gols.

Palpite 3 - Barcelona x Real Sociedad: Mais de 1.5 gols no segundo tempo somente a 1.78 na Betano