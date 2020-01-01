محدث | احتمال تأجيل مباراة المنتخب السعودي - تأثير كورونا على الكرة في آسيا والوطن العربي

نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على جميع البطولات في المنطقة العربية

حالة تخبط كبيرة يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح العديد من الدول مؤخرًا، مما أثر بشكل واضح على كرة القدم وبالفعل هناك العديد من البطولات قد تأثرت بسبب هذا المرض.

أحد أبرز البطولات التي بدأ التأثير عليها مؤخرًا هي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2020، والتي تُعاني خلال الفترة الحالية من تضارب الأنباء والتقارير حول مصير البطولة.

المزيد من الفرق

البداية كانت عندما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 5 فبراير الجاري بعد اجتماع عاجل تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا حتى أبريل المقبل نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ أندية جوانغجو إيفرغجراند (بطل آسيا مرتين)، وشنجهاي شينهوا، وشنجهاي سيبج، وبكين، مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال منتصف الشهر.

الأمر لم يتوقف هنا، حتى وصل إلى وجود تقارير تؤكد صعوبة إقامة بعض المباريات في المسابقة بين بعض الفرق سواء في شرق أو غرب آسيا.

الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل مباريات دوري الأبطال.. واجتماع لاتخاذ القرارات

وفيما يلي نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على بطولة دوري أبطال آسيا ..

البحرين والكويت يرفضان استقبال الأندية الإيرانية

الثلاثاء 25 فبراير

قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقررة في الثالث من مارس المقبل.

كما اعتذر الاتحاد الكويتي أيضًا عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة وذلك بسبب فيروس "كورونا".

وجاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في إيران، وبالتالي إمكانية إصابة لاعبو فريق سباهان الإيراني واللاعبين والجماهير التي ستحضر المباراة.

ومن جانبه ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية والتي تقام على ملاعب محايدة، بعد اعتذار البحرين والكويت عن استضافة المباريات.

اجتماع في الاتحاد الآسيوي لتحديد موقف البطولة

الثلاثاء 25 فبراير

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة إيقاف منافسات النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الآسيوية.

وقال القاسم في تصريحات صحفية : “حتى الآن لم تتم مناقشة إيقاف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “الوضع صعب للغاية بعد الحالات التي تم اكتشافها في إيران فيما يخص فيروس كورونا، وبعد التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إما سيتم تأجيل مباراتي النصر والتعاون إلى منتصف شهر مايو أو نقلها إلى ملاعب أخرى محايدة”.

وتابع: “النصر والتعاون طالبا بتأجيل المباراتين، ونحن ندعمهما في ذلك، وغدًا سيتم الإعلان، وهناك تفهم كامل من الاتحاد الآسيوي للأمر”.

الاتحاد الآسيوي يوافق على تأجيل مباراة التعاون

الأربعاء 26 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي الموافقة على طلب نادي التعاون بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني المقرر إقامتها الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا بسبب فيروس “كورونا”.

وكان نادي التعاون قد طلب تأجيل مباراة برسبوليس الإيراني المحددة الإثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الآسيوي يُلمح لإلغاء دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 26 فبراير

أكد عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية أن إلغاء بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي هذا العام وارد جدًا في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا.

عبد الخالق مسعود تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية مؤكدًا أن حتى اجتماعات اللجان المختلفة في الاتحاد الآسيوي معلقة الآن ويتم التواصل بين المسؤولين عبر البريد الإلكتروني.

مضيفًا "تواصل الأعضاء في الوقت الراهن يتم عبر البريد الإلكتروني، لا يوجد توجه معين في الاتحاد القاري. اتفق الكل على أنه لن تقام بطولات أو تلعب مباريات ما لم يتم القضاء على هذا الوباء، قد تتأجل مباريات جولة أو جولتين، وإذا زاد الوضع على حده، فقد تلغى نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي".

تأجيل مباريات الوحدة وشباب الأهلي

الخميس 27 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموافقة على تأجيل مباراتي الجولة المقبلة لناديي الوحدة الإماراتي و شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا أمام كل من الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

تأجيل مباراة النصر وسباهان الإيراني

الخميس 27 فبراير

الاتحاد الآسيوي يوافق على تأجيل مباراة النصر السعودي وسباهان الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر والسبب فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار على خلفية المباريات التي تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بالبطولة، بعد تفشي الفيروس في أكثر من دولة آسيوية.

تأجيل مباراتي الهلال والأهلي أمام باختاكور والشرطة

الجمعة 28 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات جديدة في مسابقة دوري أبطال آسيا خوفًا من فيروس "كورونا" المتفشي في مختلف الدول الآسيوية.

الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي أعلن عن تأجيل مباراتي الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي والهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي في ثالث جولات دور المجموعات.

ولم يُحدد الآسيوي موعد إقامة هذه المباريات مؤكدًا إنه سيتم تحديد موعدها لاحقًا، وذلك على خلفية تأجيل عدد كبير من المباريات في البطولة.

الاتحاد الآسيوي يُعلن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية

الجمعة 28 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء جمعيته العمومية المقررة في أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية.

وقال الآسيوي في بيان الجمعة: "قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد، والذي كان مقرراً يوم 16 أبريل 2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور".

وتابع: "في أعقاب التأجيل الاضطراري لاجتماعات لجنة التدقيق، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، إلى جانب تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي، نتيجة المخاوف الصحية وقيود السفر، فقد تم الاتفاق على إقامة اجتماع الجمعية العمومية في موعد يحدد لاحقاً من قبل المكتب التنفيذي".

رابطة اللاعبين تعبر عن مخاوفها من فيروس كورونا

أصدرت رابطة اللاعبين بيانًا رسميًا تعبر عن مخاوف لاعبي كرة القدم من انتشار فيروس كورونا وتطالب بإيجاد حلول عاجلة مرحبة بتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا.

طالع البيان

العين يطلب تأجيل مباراته أمام السد في دوري أبطال آسيا

السبت 29 فبراير

أعلن نادي العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه طلب من الاتحاد الآسيوي رسميًا تأجيل مباراته أمام السد القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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احتمال تأجيل مباريات المنتخب السعودي

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