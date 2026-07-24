كأس أمم إفريقيا
نظرة عامة على كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا، المباريات والنتائج
المزيد
الجمعة، 16 يناير
السبت، 17 يناير
الترتيب
المزيد
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favoritoشاهد المزيد من مقالات الرهان