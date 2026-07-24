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كأس أمم إفريقيا

نظرة عامة على كأس أمم إفريقيا

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كأس أمم إفريقيا، المباريات والنتائج

الثلاثاء، 13 يناير
السنغال badge
السنغال
السنغال
1
مصر badge
مصر
مصر
0
انتهت
نيجيريا badge
نيجيريا
نيجيريا
0
المغرب badge
المغرب
المغرب
0
انتهت
ضربة جزاء 2 - 4
الجمعة، 16 يناير
مصر badge
مصر
مصر
0
نيجيريا badge
نيجيريا
نيجيريا
0
انتهت
ضربة جزاء 2 - 4
السبت، 17 يناير
السنغال badge
السنغال
السنغال
0
المغرب badge
المغرب
المغرب
3
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Arsenal crestArsenal88002341924
ف
ف
ف
ف
ف
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
ف
ف
ف
خ
ف
3Liverpool crestLiverpool86022081218
ف
ف
ف
خ
ف
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
ف
ف
ف
خ
ف
5Barcelona crestBarcelona85122214816
ف
ف
ف
خ
ت
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