أخبار الانتقالات | تشيلسي يستهدف حارس ليفربول وصراع في البريميرليج على مويس كين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم