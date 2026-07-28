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أحمد فرهود

من معركة إبراهيم حسن ضد ميسي للحملة السعودية الشرسة!.. فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش يمهد لـ"إحراج" الكثيرين

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مستقبل محمد صلاح أصبح لغزًا كبيرًا..

يعيش النجم المصري محمد صلاح، واحدًا من "أعقد" سوق الانتقالات في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد إعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

وبينما اعتقد الكثيرون أن صلاح، سيُحدد وجهته الجديدة بسهولة تامة؛ واجه الفرعون المصري الكثير من التعقيدات، غير المتوقعة.

نعم.. صلاح الذي كتب المجد "الشخصي والجماعي" مع ليفربول، على مدار 9 سنواتٍ كاملة؛ تعثر انتقاله إلى العملاق التركي بشكتاش، خلال الساعات الماضية.

وأعلن أوندر أوزين، المدير الرياضي لنادي بشكتاش، تعثر صفقة انضمام صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب عمولة وكيل أعماله، بالإضافة إلى طلب اللاعب الحصول على حقوق صوره بالكامل.

هُنا.. بدأ عشاق الفرعون المصري؛ يتساءلون: "ماذا بعد فشل انتقال اللاعب إلى بشكتاش؟!، وما هي وجهته القادمة الآن؟!".

ويمتلك محمد صلاح العديد من الخيارات الأخرى بالفعل، لكن بعضها قد يُشكل إحراجًا شديدًا للكثيرين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    خيارات محمد صلاح "الكاملة" بعد الرحيل عن ليفربول

    في البداية.. يجب الحديث عن الوجهات التي ارتبط بها النجم المصري محمد صلاح، طوال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية؛ وذلك بعد إعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    هذه الوجهات تنوعت بين أوروبا، والقارتين "الأمريكية والآسيوية"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: البقاء في الدوري الإنجليزي.

    * ثانيًا: العودة إلى الدوري الإيطالي.

    * ثالثًا: البقاء في أوروبا من بوابة تركيا.

    * رابغًا: الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

    * خامسًا: الذهاب إلى الملاعب السعودية.

    وإذا استمر صلاح في إنجلترا، فإنه كان سيتخذ خطوة للوراء؛ وذلك باللعب في نادٍ أقل من ليفربول، كفريق أستون فيلا على سبيل المثال.

    ويبدو أن صلاح لم يفضل هذا الخيار أبدًا؛ حيث لم يرغب في اللعب مع فريق أقل من ليفربول، خاصة أنه أصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    بينما في إيطاليا الذي لعب بها سابقًا، وتحديدًا مع ناديي فيورنتينا وروما؛ لا يوجد أي فريق بمن فيهم الكبار "يوفنتوس، إنتر، ميلان ونابولي"، يستطيع تحمل راتبه السنوي الضخم.

    لذا.. انحصرت خيارات محمد صلاح؛ بين البقاء في أوروبا من بوابة الدوري التركي، أو الرحيل إلى أمريكا أو السعودية.

    وعلى الأغلب؛ تركيز صلاح كان منصبًا على البقاء في الملاعب، لذلك اختار التفاوض مع بشكتاش - قبل تعثر الصفقة -.

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    ماذا بعد تعثر انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي؟

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتحدث الآن عن خيارات الفرعون المصري محمد صلاح الحالية؛ وذلك بعد استبعاده إنجلترا وإيطاليا، وتعثر انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي.

    هذه الخيارات لخصها الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الانتقال إلى تركيا - رغم تعثر صفقته مع بشكتاش -؛ حيث يمتلك عروضًا أخرى من الأندية المحلية.

    * ثانيًا: الذهاب إلى الدوري الأمريكي؛ الذي أصبح يضم العديد من النجوم العالميين الكبار.

    * ثالثًا: الانضمام إلى أحد الفرق السعودية؛ التي تسعى خلفه منذ فترة طويلة للغاية.

    لكننا هُنا أمام مجموعة من الإشكاليات؛ منها "هوية" العروض التركية الأخرى المقدمة إلى صلاح، وقدرتها على تلبية طلباته المالية والرياضية.

    أيضًا.. "الإحراج" الذي سيتعرض له الكثيرين؛ حال انتقال الفرعون المصري إلى الملاعب السعودية أو الأمريكية، والمشاكل التي قد تنتج عن ذلك.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    بين السعودية وأمريكا.. صلاح قد يتسبب في "إحراج" الكثيرين!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "الإحراج" الذي سيُسببه الفرعون المصري محمد صلاح للكثيرين، حال انتقاله للسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.

    * الدوري السعودي

    الجميع يعلم أن صلاح، كان حلمًا كبيرًا للمسؤولين السعوديين، منذ صيف عام 2023؛ إلا أن اللاعب كان يُفضل الاستمرار مع العملاق الإنجليزي ليفربول، في كل مرة.

    موقف صلاح المتكرر، أفقده الكثير من الدعم الإعلامي والجماهيري في المملكة العربية السعودية؛ حيث أصبحنا نشاهد حملة عنيفة، لرفض التعاقد مع الفرعون المصري.

    ويستند هؤلاء على أن صلاح، رفض الأندية السعودية في عز تألُقه؛ لذا لا يُمكن التعاقد معه الآن واستثمار الأموال فيه، بعدما تراجع مستواه وتقدم في العمر.

    وبالتالي.. إذا جاء الفرعون المصري إلى دوري روشن السعودي، فهذا سيكون بمثابة "الإحراج" لهذا القطاع الإعلامي والجماهيري الرافض للصفقة؛ ما قد يجعلهم يترصدون أخطاء اللاعب مع ناديه الجديد، للهجوم عليه باستمرار.

    وهذا كفيل أن يُشكل ضغطًا هائلًا على محمد صلاح؛ يجعله لا يشعر بالراحة مع فريقه السعودي الجديد، حال تمت الصفقة.

    * الدوري الأمريكي

    أما بخصوص الدوري الأمريكي؛ فجميعنا نعرف موقف مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن، من هذه المسابقة.

    إبراهيم سخر من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كثيرًا، وذلك بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ قائلًا: "لم يعد أحد يتذكره.. أنه يلعب في دوري لا يشاهده شخصين أو ثلاثة".

    وزادت حدة سخرية مدير المنتخب المصري من ميسي؛ وذلك بعد خسارة الفراعنة (2-3) ضد الأرجنتين، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    وقتها.. اعتبر إبراهيم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحاول مساعدة ميسي على الفوز باللقب العالمي؛ من أجل منحه جائزة "الكرة الذهبية"، بعدما أصبح منسيًا في الدوري الأمريكي.

    وهُنا عزيزي القارئ، يجب أن نتخيل معًا، مدى الإحراج الذي سيكون عليه إبراهيم حسن؛ إذا انتقل نجم مصر الأول وهو محمد صلاح، إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

    "إبراهيم الذي سخر من ميسي.. هل سيُهاجم صلاح إذا انتقل إلى الدوري الأمريكي؟!، وهل من الممكن أن يصل الأمر لاستبعاده من المنتخب المصري الذي يقوده فنيًا توأمه حسام حسن؟!"؛ كلها أسئلة ستستحق الطرح بقوة، إذا حدثت هذه الاحتمالية.

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  • Mohamed SalahGetty

    كلمة أخيرة.. مستوى محمد صلاح وعمره وراء تعقيدات مستقبله

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أننا نقترب كل يوم من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، دون أن يُحدد النجم المصري محمد صلاح "مستقبله".

    البعض يتهم وكيل صلاح بالتسبب في تأخُر حسم مستقبل اللاعب، بسبب طلباته المالية المبالغ فيها؛ بينما يرى آخرون أن الفرعون المصري يتخبط بشدة في تصرفاته، خلال الفترة الأخيرة.

    المهم.. أن مستقبل صلاح بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي؛ لم يكن بالسهولة التي توقعها الكثيرين، في بداية الأمر.

    والمشكلة أن النجم المصري، تراجع مستواه بالفعل في الفترة الأخيرة؛ حتى ولو قدّم أداءً أفضل من المتوقع، في بطولة كأس العالم 2026.

    هذا التراجع في المستوى، مع تقدم اللاعب في العمر "34 سنة"؛ جعلا الكثير من الأندية تتحفظ في شروط التعاقد معه، وهو ما يقف وراء صعوبات حسم مستقبله.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة، بخصوص مستقبل محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة.