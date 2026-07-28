من معركة إبراهيم حسن ضد ميسي للحملة السعودية الشرسة!.. فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش يمهد لـ"إحراج" الكثيرين

يعيش النجم المصري محمد صلاح، واحدًا من "أعقد" سوق الانتقالات في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد إعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

وبينما اعتقد الكثيرون أن صلاح، سيُحدد وجهته الجديدة بسهولة تامة؛ واجه الفرعون المصري الكثير من التعقيدات، غير المتوقعة.

نعم.. صلاح الذي كتب المجد "الشخصي والجماعي" مع ليفربول، على مدار 9 سنواتٍ كاملة؛ تعثر انتقاله إلى العملاق التركي بشكتاش، خلال الساعات الماضية.

وأعلن أوندر أوزين، المدير الرياضي لنادي بشكتاش، تعثر صفقة انضمام صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب عمولة وكيل أعماله، بالإضافة إلى طلب اللاعب الحصول على حقوق صوره بالكامل.

هُنا.. بدأ عشاق الفرعون المصري؛ يتساءلون: " ماذا بعد فشل انتقال اللاعب إلى بشكتاش؟!، وما هي وجهته القادمة الآن؟! ".

ويمتلك محمد صلاح العديد من الخيارات الأخرى بالفعل، لكن بعضها قد يُشكل إحراجًا شديدًا للكثيرين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..