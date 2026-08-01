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Moussa DiabyGetty Images
علي سمير

تمهيدًا لقدوم صلاح؟ إدارة الاتحاد تدرس " العرض الإيطالي الضخم" لضم موسى ديابي

موسى ديابي
الاتحاد
انتقالات
إنتر
دوري روشن السعودي
محمد صلاح
الدوري الإيطالي

الجدل مستمر حول مستقبل اللاعب الفرنسي

مرة أخرى يرتبط الجناح الفرنسي موسى ديابي، بالرحيل عن صفوف الاتحاد، وسط أنباء حول وجود اهتمام بالدوري الإيطالي من أجل الحصول على خدماته.

ديابي سبق أن ارتبط أكثر من مرة بمغادرة العميد، ولكن في كل مناسبة، كانت تنتهي القصة باستمراره داخل النادي السعودي، فهل يتكرر المشهد من جديد أم تكون هناك نهاية مختلفة؟

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عرض ضخم

    الصحفي السعودي محمد البكيري، قال إن الاتحاد تلقى عرضًا ضخمًا ومغريًا للتعاقد مع ديابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه رفض الإفصاح عن اسم هذا النادي.

    وقال البكيري عبر حسابه على منصة إكس:"المفاوض الإيطالي قدم ذات العرض الصيف الماضي، لكن إدارة العميد رفضت حينها".

    وأضاف:"حسب مصادرنا الموثوقة، فقد أرجأت إدارة الاتحاد البت في قرارها، إلى حين دراسة عرض الانتقال من كافة جوانبه الفنية والمالية مع المدرب والإدارة الرياضية".



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  • هل الحديث عن إنتر؟

    النادي الإيطالي سبق أن ارتبط بالتعاقد مع ديابي في يناير الماضي، وانتشرت أنباء حول اقتراب الصفقة من الحدوث، قبل الاستقرار على بقاء اللاعب مع الاتحاد.

    نفس الأخبار عادت للظهور الشهر الماضي، حيث قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن إنتر تفاوض مع إدارة الاتحاد من أجل جلب ديابي إلى الدوري الإيطالي، بسبب حاجة فريق المدرب كريستيان كيفو للاعب بمركزه.

    ولكن الصحيفة أكدت أن الاتحاد رفض العرض، لأن الجناح الفرنسي يحظى بثقة من المدير الفني الألماني ينس فيسينج، حيث يخطط للاعتماد عليه في موسم 2026/2027.

  • علاقة الأمر بمحمد صلاح

    السؤال هنا، هل العرض الذي يتحدث عنه البكيري يخص إنتر أم أي فريق آخر داخل الدوري الإيطالي؟

    وإن كان الحديث عن إنتر، فقد يزيد ذلك من التكهنات حول تغيير إدارة الاتحاد لموقفها من "الرفض" إلى "دراسة العرض" بعد ظهور أنباء التعاقد مع محمد صلاح.

    صحيفة "صباح" التركية، قالت إن الاتحاد اتفق على ضم محمد صلاح براتب سنوي قيمته 25 مليون دولار، قبل أن تخرج عدة مصادر سعودية وعربية لنفي الاتفاق تمامًا.

    وبشكل عام، لو كان صلاح من ضمن أهداف الاتحاد الصيفية حقًا، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على مستقبل ديابي وإمكانية رحيله إلى إيطاليا.

    موقع "ًWInWin" سبق أن قال كذلك إن صلاح كان على وشك الانتقال للاتحاد هذا الصيف، تزامنًا مع رغبة ديابي في الرحيل، ولكن الفرنسي قام بتغيير موقفه وأصر على البقاء لتتعثر صفقة النجم المصري.

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  • Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مسيرة ديابي مع الاتحاد

    صاحب الـ27 سنة انتقل للاتحاد في صيف عام 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

    وجاءت أرقام اللاعب مع الفريق السعودي كالتالي :

    مباريات : 71

    أهداف: 11

    تمريرات حاسمة : 31

    وأما بالنسبة للألقاب الجماعية، فقد ساهم ديابي في حصول الاتحاد على الثنائية المحلية في موسم 2024/2025، بتحقيق لقبي كأس الملك ودوري روشن السعودي تحديد قيادة المدرب لوران بلان.


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