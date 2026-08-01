تمهيدًا لقدوم صلاح؟ إدارة الاتحاد تدرس " العرض الإيطالي الضخم" لضم موسى ديابي

السؤال هنا، هل العرض الذي يتحدث عنه البكيري يخص إنتر أم أي فريق آخر داخل الدوري الإيطالي؟
وإن كان الحديث عن إنتر، فقد يزيد ذلك من التكهنات حول تغيير إدارة الاتحاد لموقفها من "الرفض" إلى "دراسة العرض" بعد ظهور أنباء التعاقد مع محمد صلاح.
صحيفة "صباح" التركية، قالت إن الاتحاد اتفق على ضم محمد صلاح براتب سنوي قيمته 25 مليون دولار، قبل أن تخرج عدة مصادر سعودية وعربية لنفي الاتفاق تمامًا.
وبشكل عام، لو كان صلاح من ضمن أهداف الاتحاد الصيفية حقًا، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على مستقبل ديابي وإمكانية رحيله إلى إيطاليا.
موقع "ًWInWin" سبق أن قال كذلك إن صلاح كان على وشك الانتقال للاتحاد هذا الصيف، تزامنًا مع رغبة ديابي في الرحيل، ولكن الفرنسي قام بتغيير موقفه وأصر على البقاء لتتعثر صفقة النجم المصري.