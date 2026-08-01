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علي رفعت

حمزة "فرعون الأهداف يرفع يده" ويثبت خطأ ريال مدريد مع لا فابريكا.. ماذا قالت الصحافة الكتالونية عن تألق نجم برشلونة المصري وديًا؟!

فقرات ومقالات
برمنجهام سيتي ضد برشلونة
برمنجهام سيتي
برشلونة
وديات الأندية
حمزة عبد الكريم

احتفاء كبير بالنجم المصري الشاب.

في أولى المباريات الودية الرسمية للنادي الكتالوني ضمن الجولة التحضيرية للمواسم الكروي الجديد، خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأضواء بشكل استثنائي في لقاء الأمس أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

 المهاجم الواعد صاحب الـ 18 عامًا تكفل بتسجيل ثنائية فريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح الفريق الإنجليزي. 

ورغم طبيعة اللقاء الإعدادية، إلا أن الأداء الانفجاري للمهاجم المصري جعل وسائل الإعلام الإسبانية، والكتالونية تحديدًا، تترك نتيجة المباراة وتفاصيلها الفنية لتسلّط الضوء على ولادة مهاجم جديد قد يغير شكل الخط الأمامي في كتيبة الألماني هانسي فليك.


  • صحيفة سبورت وتدشين لقب فرعون الأهداف

    أولت صحيفة سبورت الكتالونية اهتمامًا فائقًا بالأداء الذي قدمه المهاجم المصري، حيث أفردت مساحات واسعة عبر موقعها الإلكتروني وطبعتها الورقية للإشادة باللاعب.

    أطلقت الصحيفة على حمزة عبد الكريم لقب "فرعون الأهداف"، في إشارة صريحة إلى قدرته التهديفية العالية وحضوره الذهني القوي داخل منطقة الجزاء. 

    وأوضحت التقارير الصحفية أن اللاعب يمتلك غريزة تهديفية حادة تمكنه من استغلال نصف الفرصة، مشيرة إلى أن ثنائيته في شباك برمنجهام سيتي لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت تتويجًا لتحركاته الذكية وتفاهمه السريع مع عناصر الخط الهجومي.


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  • مقارنة أيديولوجية بين لا فابريكا ولاماسيا

    ولم تفوت الصحافة الكتالونية فرصة استغلال تألق اللاعب الشاب لشن هجوم إعلامي على المنافس التقليدي ريال مدريد. 

    أشار الكاتب جوان فيهيلس في صحيفة سبورت إلى أن تألق حمزة عبد الكريم، ورغم أنه انضم حديثًا لقطاع الشباب، يمثل دليلًا جديدًا على تفوق مشروع برشلونة في رعاية المواهب وصقلها وتصعيدها للفريق الأول. 

    واعتبرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفرط في مواهب أكاديميتها لا فابريكا وتبحث عن بيعهم لتمويل الصفقات الباهظة، في حين يواصل برشلونة الاستثمار في الشباب وإعطائهم الثقة الكاملة في المواعيد الكبرى، وهو ما ظهر جليًا في شجاعة اللاعب المصري خلال مواجهة الأمس.


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  • موندو ديبورتيفو وإعادة تعريف صائد الأهداف

    من جانبها، ركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على التقييم التكتيكي للظهور الأول للمهاجم المصري. 

    وصفت الصحيفة حمزة بأنه صائد الأهداف الحقيقي الذي كان يفتقده الفريق الكتالوني في الكثير من المناسبات. 

    وأوضحت أن إصرار اللاعب على تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه في الشوط الأول يعكس صلابة ذهنية مذهلة وعقلية نخبة لا تهاب المواقف الصعبة.

    وأضافت التقرير أن التحام اللاعب البدني مع دفاعات الأندية الإنجليزية القوية يُظهر قدرته على لعب دور المهاجم المحطة، واقتناص الكرات المرتدة من حراس المرمى بردة فعل سريعة للغاية.


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  • صدى واسع في الإعلام الناطق بالكتالونية والصحف العامة

    لم يقتصر الاحتفاء على الصحيفتين الرياضيتين الرئيسيتين، بل امتد ليشمل التغطية الإعلامية الكتالونية الأوسع والصحف العامة.

    خرجت صحيفة "لوسبورتيو" الناطقة بالكتالونية بعنوان معبر "حمزة يرفع يده"، في إشارة إلى إثبات حضوره بقوة ومطالبته بمكان في التشكيل، وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك بوصف مبلغ الـ 1.5 مليون يورو الذي استثمره النادي لضم اللاعب نهائيًا بأنه تم تعويضه واسترداد قيمته بالفعل استنادا إلى أدائه الانفجاري وتألقه المونديالي السابق.


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    من جهتها، خصصت صحيفة "لا فنجارديا" العريقة مساحة بارزة لأداء اللاعب، حيث وصفته الصحفية أنايس مارتي بوضوح بأنه هدف المستقبل، وأشادت بشخصيته القوية التي تجلت في إصراره على تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها بنفسه، وتسجيله هدفين حاسمين في الوقت الأصلي للمباراة ليكون بطل ليلة الظهور الأول لهانسي فليك.

    أما صحيفة إل ناسيونال، فقد أطلقت عليه لقب الجوهرة الكبرى لكرة القدم المصرية، مؤكدة أنه رغم قدومه كدعامة استراتيجية للفريق الرديف لتعويض الغيابات، إلا أنه يفرض نفسه بقوة لحجز دقائق في الفريق الأول تحت إمرة هانسي فليك.

    وهو ما توافق مع تقارير صحيفة "دياريو آرا" التي أبرزت نجاح الإدارة الرياضية في تأمين عقد اللاعب حتى 2029 واصفة إياها بالخطوة الاستباقية الممتازة.

  • بيت القصيد

    اتفقت وسائل الإعلام الكتالونية على أن تألق حمزة عبد الكريم يمنح الإدارة الرياضية بقيادة المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك متنفسًا كبيرًا في سوق الانتقالات الصيفية. 

    وأبرزت الصحف تصريحات المدرب الألماني عقب اللقاء، والتي أكد فيها أن حمزة قدم بالضبط ما يُطلب من المهاجم رقم 9 التقليدي. 

    وتطرقت التقارير إلى أن الاستمرار بهذا الأداء قد يغني النادي عن الصفقات المكلِفة في خط الهجوم، ليصبح المهاجم المصري حلًا داخليًا واعدًا يقلل الضغوط المالية ويوفر خيارًا هجوميًا قويًا في الموسم الجديد.


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