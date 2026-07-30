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محمود خالد

فرصة ذهبية للنصر والهلال ولن تكون سهلة يا الأهلي .. الآسيوي يكافئ السعودية بقرارات جديدة في دوري أبطال النخبة!

دوري أبطال آسيا النخبة
النصر
الهلال
الأهلي
القادسية
الاتحاد

قرارات جديدة في دوري أبطال آسيا للنخبة..

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراراته الجديدة، بشأن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا بدلًا من 24، كما في النسختين الماضيتين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، لتقام بنظام "النخبة"، في 2023، حيث تقام بنظام مرحلة الدوري، والتي تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين "الشرق والغرب"، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام "التجمع"، من مباراة واحدة، وتقام جميعها في دولة واحدة.

واستضافت السعودية، الأدوار النهائية في النسختين الماضيتين "2024-2025" و"2025-2026"، حيث تمكن الأهلي من حصد اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني "في الأولى"، بهدفين دون مقابل، ثم ماتشيدا زيلفيا الياباني "في الثانية"، بهدف نظيف.

  • قرارات جديدة في الاتحاد الآسيوي

    واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النظام الجديد لبطولة دوري أبطال النخبة، بإعلان منح السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للنسخ الثلاث الجديدة، من 2026-2027 وحتى 2028-2029، بعد النجاح الذي حققته النسختان الماضيتان.

    ومع زيادة عدد الأندية إلى 32 فريقًا، سيتم تصنيف الأندية في القرعة، إلى أربعة مستويات، بدلًا من اثنين، على أن يلعب كل فريق مباراتين أمام منافسين من كل مستوى.

    بالإضافة إلى ذلك، ولضمان العدالة الرياضية، ستقام جميع مباريات جولات دور المجموعات النهائية، في وقت واحد، في كل من منطقتي الشرق والغرب.

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  • Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty

    فرصة ذهبية للهلال والنصر

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، ستشهد إقامة مباريات الأدوار النهائية في مدينة الرياض.

    هذا الأمر يُعد بمثابة "فرصة ذهبية" لناديي الهلال والنصر، للاستفادة من جماهيريتهما في الرياض، من أجل المنافسة على اللقب، أمام الأهلي، وذلك بعد حملات الانتقاد تجاه المجلس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر إقامة الأدوار النهائية، في النسختين الماضيتين، في مدينة جدة، واللتين توج بهما نادي الأهلي.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    الأندية السعودية المشاركة في دوري الأبطال

    وتمكن النصر، بطل دوري روشن السعودي، والهلال والأهلي والقادسية، من حجز مقاعد مباشرة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، بعد احتلال المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري المحلي، وذلك بعد قرار الاتحاد القاري بزيادة عدد مقاعد السعودية لـ(4+1).

    وطبقًا لذلك، فإن الاتحاد، صاحب المركز الخامس، حصل على نصف مقعد، حيث سيشارك في المرحلة التمهيدية، فيما يواجه الجزيرة الإماراتي، على بطاقة مرحلة الدوري، في الحادي عشر من أغسطس المُقبل، على أن تقام المباراة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

    في المقابل، حجز فريق التعاون، صاحب المركز السادس، مكانًا في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، في الموسم الجديد.

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  • موعد قرعة دوري النخبة

    ومن المقرر أن تقام قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس.

    وبخلاف أندية السعودية، فإن الأندية المتأهلة "مباشرة" إلى مرحلة الدوري، جاءت على النحو التالي..

    * الإمارات: العين، شباب الأهلي، الوصل.

    * قطر: السد، الغرافة، الشمال.

    * إيران: الاستقلال، تراكتور.

    * أوزبكستان: نيفتشي باكو.

    * العراق: القوة الجوية.

    وعن نظام التصفيات، فإن الاتحاد سيواجه الجزيرة الإماراتي، بينما يلتقي الحسين الأردني بنظيره باختاكور الأوزبكي، لحجز آخر مقعدين في مرحلة الدوري، في منطقة الغرب.

    وبعد اكتمال قائمة الأندية المشاركة في مرحلة الدوري "16 فريقًا لكل منطقة"، تنطلق منافسات البطولة في 14 سبتمبر المُقبل.