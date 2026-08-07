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الدوري الإسباني

نظرة عامة على الدوري الإسباني

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الدوري الإسباني، المباريات والنتائج

الجمعة، 14 أغسطس
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
خيتافي badge
خيتافي
خيتافي
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
السبت، 15 أغسطس
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
فياريال badge
فياريال
فياريال
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
سيلتا فيجو badge
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
أوساسونا badge
أوساسونا
أوساسونا
الأحد، 16 أغسطس
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1أتلتيك بيلباو crestأتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد crestأتلتيكو مدريد00000000
3برشلونة crestبرشلونة00000000
4سيلتا فيجو crestسيلتا فيجو00000000
5ديبورتيفو ألافيس crestديبورتيفو ألافيس00000000
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أسئلة الأكثر شيوعًا

توفر مباريات الدوري الإسباني (La Liga) خيارات متعددة لشراء التذاكر، سواء تذاكر مباراة واحدة، بطاقات الموسم الكامل، أو باقات الضيافة الفاخرة.

أفضل طريقة للحصول على التذاكر هي عبر المواقع الرسمية للأندية. فقط انتقل إلى قسم "التذاكر"، واختر المباراة التي تريدها، وأكمل خطوات الشراء. عادةً ما تُطرح التذاكر قبل المباراة بأسابيع قليلة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية.

إذا نفدت التذاكر بسرعة أو أردت تأمين مقعدك قبل طرح التذاكر رسميًا، يمكن الاعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تضمن مكانك بأمان.

نعم! يمكن للجماهير شراء تذاكر الدوري الإسباني من الأسواق الثانوية مثل StubHub، وهي منصات رسمية وموثوقة لإعادة بيع التذاكر.

نصيحة: أسعار التذاكر الثانوية قد ترتفع أو تنخفض حسب الطلب، لذا من الأفضل التخطيط مبكرًا لضمان أفضل الأسعار وأفضل المقاعد.

ليس بالضرورة، ولكن العضوية تسهل عملية شراء التذاكر، خصوصًا للأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

تشمل مزايا العضوية:

الأولوية في شراء التذاكر قبل غير الأعضاء

هدايا ترحيبية حصرية

خصومات على جولات النادي وزيارات المتحف

تحقق من موقع النادي الرسمي لمعرفة تفاصيل العضوية وفوائدها.

ريال مدريد – 36 لقبًا، النادي الإسباني الأكثر نجاحًا

برشلونة – 28 لقبًا، بما في ذلك رقم قياسي بـ9 ألقاب مزدوجة (الدوري والكأس في نفس الموسم)

أتلتيك بيلباو – 5 ألقاب مزدوجة