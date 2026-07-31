حتى لا يحتاج ريال مدريد لـ"مروان فيلايني" .. كارلوس إسبي هو سلاح مورينيو لمنح مبابي الحرية التي يحلم بها!

كما هو الحال في أغلب الأوقات مع ريال مدريد، يرحل أحدهم، فتجد الآخر على الطاولة يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الإسباني لتعويضه، وهنا نتحدث عن كارلوس إسبي!

إنه المهاجم البالغ من العمر 21 الذي انتقل إلى ريال فورًا، بعد ظهور الأنباء في كل مكان حول انتقال جونزالو جارسيا إلى فولهام من أجل العمل مع مدربه السابق ألفارو أربيلوا.

لم نسمع في أي صحف إسبانية عن مفاوضات طويلة ومحادثات مكثفة لجلب اللاعب إلى سانتياجو برنابيو، فقط ظهر الخبر بعد الحديث عن رحيل جارسيا وفي نفس اليوم تم التعاقد مع مهاجم ليفانتي.

الصفقة لم تكن بحاجة إلى أي تفاوض، ريال قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 25 مليون يورو، ليبدأ حقبة جديدة مع العملاق الإسباني.

إذن .. وداعًا جونزالو جارسيا الذي قيل يومًا ما إنه "راؤول جونزاليس الجديد"، وأهلا بكارلوس إسبي .. ولكن من هو مهاجم ريال مدريد الجديد؟