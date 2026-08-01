رغم رباعية أستريا: لا غنى عن صاحب الكوارث .. وشوارع لاعب النصر "رسالة إنذار لبوستيكوجلو"!

لا يزال الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، بمثابة علامة استفهام كبيرة، فهو الذي إن أخطأ، يرتكب كارثة، ورغم ذلك، فهو لا غنى عنه على الإطلاق، بل إني أتعجب من أنباء الاستقرار على رحيله، في ظل عدم العثور على بديل، خاصة في ظل عدم إيضاح موقف نواف العقيدي.

ورغم أن بينتو غادر أرض الملعب ببطاقة حمراء، بسبب إعاقة لاعب أستريا، خارج المنطقة، ومنع فرصة محققة، إلا أنه أيضًا، ساهم في عدم زيادة غلة الفريق البرتغالي من الأهداف، بعدما تصدى لثلاث كرات، خلال الشوط الأول، منها فرصتان محققتان.

هذا الأمر يعيدنا إلى ملف قديم، حول بينتو، الذي ارتكب هفوة أمام الهلال، كانت سببًا في التعادل الذي حرم النصر من حسم تتويجه بلقب الدوري "رسميًا" في الديربي، وأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، إلا أن الحديث بشأن الاستغناء عنه، دون التعاقد مع بديل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها النادي، وخضوعه للجنة الرقابة المالية، فعلى أنج بوستيكوجلو، أن يعي جيدًا، بأنه يمتلك حارسًا هفواته كارثية، ولا غنى عنه في ذات الوقت، خاصة وأنه مع استبداله، ومشاركة الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي، انهالت الفرص من قِبل أستريا، بين هدف وآخر ملغي، وكرة ثالثة في القائم.