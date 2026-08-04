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دوري أبطال آسيا النخبة

نظرة عامة على دوري أبطال آسيا النخبة

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دوري أبطال آسيا النخبة، المباريات والنتائج

الخميس، 16 أبريل
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
جوهور دار التعظيم badge
جوهور دار التعظيم
جوهور
1
انتهت
ماكيدا زيلفيا badge
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
انتهت
الجمعة، 17 أبريل
بوريرام يونايتد badge
بوريرام يونايتد
بوريرام يونايتد
2
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
3
انتهت
الأحد، 19 أبريل
فيسيل كوبي badge
فيسيل كوبي
فيسيل كوبي
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
الاثنين، 20 أبريل
ماكيدا زيلفيا badge
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا
1
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
0
انتهت
الجمعة، 24 أبريل
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
ماكيدا زيلفيا badge
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا
0
انتهت
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الترتيب

منطقة الشرق

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1ماكيدا زيلفيا crestماكيدا زيلفيا8521157817
ف
ف
ف
ف
خ
2فيسيل كوبي crestفيسيل كوبي8512147716
خ
ف
ت
ف
ف
3سانفريسي هيروشيما crestسانفريسي هيروشيما8431106415
ت
ف
ف
ت
ف
4بوريرام يونايتد crestبوريرام يونايتد8422108214
ف
ف
ت
ت
ف
5ملبورن سيتي crestملبورن سيتي842297214
ت
ف
ت
ف
ف

منطقة الغرب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1الهلال crestالهلال87101761122
ف
ت
ف
ف
ف
2الأهلي crestالأهلي85212191217
ف
ت
ف
خ
ف
3تراكتور crestتراكتور8521124817
ف
خ
ف
ف
ف
4الاتحاد crestالاتحاد85032291315
ف
ف
ف
خ
ف
5الوحدة crestالوحدة8422117414
خ
ت
خ
ف
ف
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