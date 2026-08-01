Goal.com
مباشرالتذاكر
Ceferin InfantinoGetty
Redazione Goal

ترجمه

رغم التراجع عن خطة بيع كأس العالم .. الاتحاد الأوروبي يسحب الثقة من إنفانتينو

كأس العالم

أعلن الرئيس أنه لن يتم المضي قدماً في اقتراحه ولكن الأمر ليس كافيًا

تراجع الفيفا عن مشروع «فوروارد إنتربرايز». جاء هذا الإعلان مباشرةً من الرئيس جياني إنفانتينو: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر، اتضح بجلاء أن المشروع قد تسبب في انقسامات من نوعٍ ما، بحيث أنه، بغض النظر عن مستوى الدعم، لم يعد يخدم الهدف المحدد".

«كان مشروع «فوروارد إنتربرايز» قد أُطلق بهدف توفير أساس لتعزيز اتحاداتنا ورياضتنا في العالم بشكل أكبر. علاوة على ذلك، وكما ذكرنا منذ البداية، كان من المقرر تنفيذ هذا المشروع فقط بدعم من غالبية الاتحادات الأعضاء في الفيفا، ودائمًا بعد التشاور معها ومع المجلس الاتحادي والاتحادات القارية والأطراف المعنية الأخرى. لقد كان هدفنا دائمًا، وسيظل دائمًا، هو التوحيد والتحسين. وبالتالي، لن يتم المضي قدمًا في هذا الاقتراح".


"من الآن فصاعدًا، سيكون هدفي، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، هو توحيد جميع الأطراف المعنية من جديد، انطلاقًا من روح المصلحة المشتركة لرياضتنا وبهدف مواصلة تنمية كرة القدم في كل مكان، لا سيما في تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى دعمنا".


  • ماذا كان المشروع؟

    كان مشروع «Forward Enterprise» ينص على إنشاء شركة جديدة تابعة للفيفا، تضم تحت مظلتها الأنشطة التجارية والتنظيمية الرئيسية المرتبطة بالمسابقات: بدءًا من حقوق البث التلفزيوني مرورًا بالرعاية، وصولاً إلى بيع التذاكر وتراخيص العلامات التجارية.

    كما تضمنت الخطة دخول مستثمرين من القطاع الخاص من خلال حصص أقلية، بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار وزيادة التمويل المخصص للاتحادات الـ211 المنتسبة.


    • إعلان

  • بيان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

    وقال اليويفا في البيان: "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار الفيفا بسحب خطته لبيع حصة من مسابقاته، بما في ذلك كأس العالم، إلى جهات خاصة".

    وأضاف: "لقد تم رفض هذا المقترح بالإجماع من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في اليويفا، ومن قبل العديد من الاتحادات الأهلية والقارية الأخرى بمختلف أحجامها حول العالم، والتي تتمثل مهمتها في حماية كرة القدم".

    وتابع اليويفا: "يشكر اليويفا جميع المشجعين والروابط والأندية واللاعبين والأفراد والاتحادات الأهلية والقارية التي عارضت هذه الخطة، إلى جانب العديد من رؤساء الوزراء ورؤساء الدول والمعلقين الذين أثبتوا لرئيس الفيفا أن كرة القدم ليست للبيع".

    وأردف: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو في ظل وجود مخططات سرية ذات جداول زمنية سريعة، يتم تدبيرها من قبل أفراد مجهولين وذات فائدة مشكوك فيها للعبة، ويجب علينا تحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

    وواصل: "من الصواب أن يعمل اليويفا في الأيام والأسابيع المقبلة مع اتحاداته الأعضاء وبالتعاون الوثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك، ووضع خطة لضمان عدم تكراره مرة أخرى، حيث يجب أن تكون هذه المراجعة شاملة وجوهرية، ولا ينبغي استبعاد أي خيار، إن القيادة الحالية للفيفا لم تفقد ثقة اليويفا فحسب، بل فقدت أيضا ثقة العديد من الأعضاء الآخرين في عائلة كرة القدم".

    وأكمل: "عندما طلب إنفانتينو ثقة وأصوات الاتحادات الأعضاء في الفيفا لانتخابه رئيسا لهم في عام 2016، قال: (بالطبع يجب أن نتحلى بالشفافية، لقد كنت كذلك في السنوات الخمس عشرة الماضية من حياتي في اليويفا، وسيتعين عليكم لعب دور كل يوم في حياة الفيفا)، قبل أن يخبر أصحاب المصلحة المجتمعين: (أموال الفيفا هي أموالكم، إنها ليست أموال رئيس الفيفا، بل أموالكم، أنتم الاتحادات الوطنية وأموال الفيفا يجب أن تخدم تطوير كرة القدم وليس لأي شيء آخر)".

    وشدد اليويفا على موقفه بالقول: "قد فشل إنفانتينو في الوفاء بكلا الوعدين، فالصفقة البائسة والغامضة التي دبرها في الغرف المغلقة وحاول تمريرها بالقوة لم تكن شفافة على الإطلاق، مع بلوغ الاحتياطيات أكثر من 5 مليارات دولار، فقد فشل أيضا في استخدام أموال الاتحادات لصالح اللعبة، سيبدأ اليويفا العمل فورا مع الشركاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم وفي كافة جوانب اللعبة لاقتراح طريقة جديدة لتوزيع الموارد من خلال برنامج فيفا فوروارد الحالي".

    واختتم اليويفا: "يجب أن نبدأ في استخدام بعض من تلك الأموال المعطلة في الحساب المصرفي للفيفا لتقديم الدفعة القوية التي تحتاجها كرة القدم الشعبية واللعبة بشكل عام في كل دولة من دول الفيفا البالغ عددها 211 دولة، لكننا لسنا بحاجة إلى بيع ممتلكاتنا الثمينة لدفع ثمن ذلك، هذا انتصار للعبة بأكملها، لكنه يجب ألا يكون نهاية القصة، لقد انتهى المقترح، ومهمة إعادة بناء الثقة في الفيفا بدأت للتو".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل