ما هي صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يدخل آرسنال سوق الانتقالات الصيفية 2026، بخطة محكمة من أجل تعزيز الفريق المميز الذي قدم موسمًا جيدًا للغاية في 2025-2026.

آرسنال حقق بطولة هامة ومرتقبة الموسم الماضي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

ويسعى آرسنال هذا الصيف لإجراء صفقات من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه ومواصلة التفوق في البطولات المحلية وتحقيق الهدف الأكبر وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ونرصد لكم في السطور التالية، جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي وكذلك الأسماء الراحلة عن النادي اللندني...