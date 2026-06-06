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Crystal Palace v Arsenal - Premier League Riccardo CalafioriGetty Images
أحمد مجدي

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ما هي صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

جميع صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يدخل آرسنال سوق الانتقالات الصيفية 2026، بخطة محكمة من أجل تعزيز الفريق المميز الذي قدم موسمًا جيدًا للغاية في 2025-2026.

آرسنال حقق بطولة هامة ومرتقبة الموسم الماضي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

ويسعى آرسنال هذا الصيف لإجراء صفقات من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه ومواصلة التفوق في البطولات المحلية وتحقيق الهدف الأكبر وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ونرصد لكم في السطور التالية، جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي وكذلك الأسماء الراحلة عن النادي اللندني...

  • صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2026

    فعل آرسنال بند الشراء في عقد بييرو هينكابي ويواصل السعي نحو صفقات جديدة..

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    بييرو هينكابيباير ليفركوزن52 مليون يورو

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  • الراحلون عن آرسنال في صيف 2026

    رحل عن صفوف آرسنال أسطورته كل من جاكوب كيويور وكارل هاين.

    اللاعبالناديسعر الصفقة
    جاكوب كيويربورتو17 مليون يورو
    كارل هاينفيردر بريمن3 ملايين يورو