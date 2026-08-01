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Zinedine ZidaneGetty Images
محمود خالد

قبل شهرين من ظهوره الأول .. جماهير فرنسا تحتفل بزين الدين زيدان على طريقتها الخاصة!

زين الدين زيدان
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

زيدان يستعد لقيادة الديوك بعد 14 عامًا مع ديشان..

يتطلع منتخب فرنسا، لبداية جديدة مع المدير الفني زين الدين زيدان، وسط ترحيب كبير من قِبل الجماهير الفرنسية، انعكس على المباراة الأولى التي سيتواجد بها بطل مونديال 1998 على مقاعد البدلاء.

ووقع زيدان عقدًا مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لمدة أربعة أعوام، حيث أنه من المقرر أن يقود "الديوك"، خلال بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2028) وكأس العالم 2030.

وجاء تعيين مدرب ريال مدريد الأسبق، ليكون خليفة ديدييه ديشان، الذي رحل عن تدريب المنتخب الفرنسي، بعد احتلال المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بنتيجة (4-6)، في مباراة الميدالية البرونزية.

  • بداية كاملة العدد

    وستشكل مباراة فرنسا وإيطاليا، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، الظهور الأول للمدرب الجديد زين الدين زيدان، على أرضه.

    ومن المقرر أن تقام المباراة على "ستاد دو فرانس"، في الثاني من أكتوبر المُقبل، حيث ستشكل أول اختبار حقيقي للمدرب زيدان، الذي عاد إلى مقاعد البدلاء، بعد غياب منذ 5 سنوات.

    ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي، عبر منصة (إكس)، تغريدة تؤكد "اكتمال العدد"، حول شراء تذاكر مباراة فرنسا وإيطاليا، ما يعني امتلاء المدرجات، في مباراة الظهور الأول لزيدان في فرنسا.

    وفضلًا عن ذلك، فقد كشف المنتخب الفرنسي عن فتح باب شراء تذاكر مباراة بلجيكا، التي ستقام أيضًا في ستاد دو فرانس، في 5 أكتوبر المُقبل.

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  • الرحلة الأولى خارج فرنسا

    ومن المنتظر أن يستهل منتخب فرنسا، مشواره مع "المدرب" زين الدين زيدان، بمباراتين خارج أرضه؛ حيث يواجه تركيا، في 25 سبتمبر، فيما يخوض مواجهة بلجيكا في 28 سبتمبر.

    وكان المنتخب الفرنسي قد توج بكأس دوري الأمم الأوروبية، في موسم 2020-2021، فيما احتلّ المركز الثالث خلال النسخة الماضية.

    وإذا ما رغب زيدان في المنافسة على أول ألقابه مع "الديوك"، فإنه سيتعين عليه التأهل من دور المجموعات، باحتلال المركز الأول أو الثاني، من أجل التأهل إلى ربع النهائي، الذي ستقام منافساته بنظام الذهاب والإياب، في الفترة ما بين 25-30 مارس.

    وبالتأهل إلى مرحلة النهائيات، بدءًا من دور الأربعة، الذي سيقام من مباراة واحدة، يومي 9-10 يونيو، فيما تقام مباراتا المركز الثالث والنهائي في 13 يونيو 2027.

  • ZidaneGetty Images

    ماذا قال زيدان عن تدريب فرنسا؟

    وخلال مؤتمر تقديمه، يوم الثلاثاء الماضي، أعرب زين الدين زيدان، عن سعادته الكبيرة بتدريب المنتخب الفرنسي، بقوله "إنها فرحة هائلة. أنا سعيد حقًّا. ومستعد للتحدي، وهذا الأمر يحفزني.

    إنه الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد. أعرف هذا الأمر منذ أن كنت طفلاً، فقد بدأت في فرق الناشئين، ومررت بكل المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الوطني الأول، القمة؛ الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أتمكن من العمل مع هذا الفريق وأراه يواصل الفوز".

    واستطرد "قيادة المنتخب الفرنسي هي الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد؛ لقد رفضت عروضًا من أجل الوصول إلى تدريب المنتخب".

    وتحدث رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، بقوله "هذه لحظة استثنائية. لقد مرت 14 سنة منذ أن كان الاتحاد في وضع يسمح له بتعيين مدرب رئيسي جديد. أود أن أقول كلمة تقدير لديشان؛ فقد قاد المنتخب الفرنسي إلى القمة على مدى 14 سنة. وأعاد صورة (البلوز) إلى سابق عهدها على أرض الملعب. ومن المهم أن يُقدَّر عمله".

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  • ZidaneGetty Images

    طلب 8 سنوات ورغبة في بناء امبراطورية

    لم يكن المقترح الذي قدمه زين الدين زيدان للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتوقيع عقد يمتد لـ 8 سنوات بحسب موندو ديبورتيفو مجرد تفصيل إداري عادي أو طلب عابر بل حمل في طياته أبعادًا استراتيجية عميقة تشرح فلسفته الخاصة في الإدارة الفنية.

    ورغم أنه لم يتم الإعلان إلا عن أربع سنوات فقط، إلا أنه من المؤكد أن زيدان يملك وعودًا بالتمديد حال قدم إشارات نجاح في فترته الأولى مع الديوك.

    يرغب زيدان في الحصول على المساحة الزمنية الكافية لإعادة تدوير دماء المنتخب الفرنسي وإحلال عناصر شابة جديدة بدلًا من الحرس القديم دون الوقوع تحت ضغط التقييم السريع عقب أول تعثر في المواعيد القارية.

    يغطي هذا العقد الممتد أربع بطولات كبرى متتالية تشمل كؤوس الأمم الأوروبية في 2028 و2032 بالإضافة إلى كؤوس العالم في 2030 و2034 مما يمنحه الاستقرار الكامل لتطبيق أفكاره التكتيكية وتطوير مشروع كروي طويل الأجل يضمن استمرار الديوك في القمة لسنوات قادمة.

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