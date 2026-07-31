الأرض ليست أكثر اخضرارًا في نيوكاسل .. "إرث إيدي هاو" يدفع يايسله نحو "السفينة الغارقة" والندم على الأهلي!

مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الألماني ماتياس يايسله، بعدما قرر الرحيل عن صفوف الأهلي وترك دوري روشن السعودي تمامًا، من أجل خوض تجربة جديدة ومختلفة مع نيوكاسل يونايتد.

الأمور أصبحت في طريقها نحو الطابع الرسمي، إيدي هاو قرر الرحيل عن الماكبايس بعد رحلة طويلة مع النادي الإنجليزي، ووفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن يايسله هو المرشح الرئيسي لخلافته، وأنباء رحيله عن الراقي، تؤكد أن تعيينه مدربًا لنيوكاسل أصبح مسألة وقت.

من يرفض التدريب في الدوري الإنجليزي؟ بالتأكيد شخص مجنون ولا يمتلك أي طموح وروح المجازفة، ولكن الظروف الحالية لنيوكاسل يونايتد، تضع الكثير من علامات الاستفهام على تجربة يايسله الجديدة.

الألماني كان يعيش حقبة ذهبية مع الأهلي، وجود في المنافسة على لقب دوري روشن، الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، مع تقديم كرة ممتعة وفلسفة واضحة لفتت الأنظار داخل السعودية وخارجها.

ولكن .. هل اتخذ يايسله القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي الآن والتوجه إلى نيوكاسل؟