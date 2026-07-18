كم عدد أهداف كيليان مبابي في مسيرته حتى الآن؟

يعد كيليان مبابي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير من الأرقام التي تصعب كسرها للاعب في مثل سنه.

كانت بداية نجم المنتخب الفرنسي مع نادي موناكو الفرنسي، حيث شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2015-16، وأصبح سريعًا أحد لاعبي الفريق الأساسيين.

بعد رحلة قصيرة انتقل لنادي باريس سان جيرمان، الذي حصل عليه بعد صراع من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به حتى بعد الانضمام للعاصمي الفرنسي.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

وفي هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف مبابي مع ريال مدريد؟

انضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2024 بعد مفاوضات امتدت لسنوات، ارتدى أخيرًا النجم الفرنسي قميص الميرينجي، وسرعان ما سجل في أولى مبارياته الرسمية بالسوبر الأوروبي.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الإسباني 65 56 8 دوري أبطال أوروبا 25 22 1 السوبر الأوروبي 1 1 0 كأس الإنتركونتيننتال 1 1 1 كأس ملك إسبانيا 5 4 1 السوبر الإسباني 3 1 0 كأس العالم للأندية 3 1 0 المجموع 103 86 11

كم عدد أهداف مبابي مع باريس سان جيرمان؟

انضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017-18، قبل شراء العاصمي الفرنسي عقده بشكلٍ كامل خلال الموسم.

أحرز مبابي 224 هدفًا مع ناديه الحالي منذ انضمامه، منها 158 في الدوري الفرنسي، 36 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الفرنسي 205 175 65 دوري أبطال أوروبا 64 42 26 كأس فرنسا 27 35 14 كأس الرابطة الفرنسية 9 2 6 كأس السوبر الفرنسي 2 1 0 المجموع 307 255 111

كم عدد أهداف مبابي مع موناكو؟

سجل كيليان مبابي 27 هدفًا فقط مع موناكو في جميع البطولات، وذلك خلال موسمين قضاهما مع الفريق 2015-16 و2016-17.

أهدافه في الدوري الفرنسي فقط وصلت إلى 16، فيما أحرز 6 أهداف مع فريق الإمارة في دوري أبطال أوروبا.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الفرنسي 41 16 12 دوري أبطال أوروبا 9 6 0 الدوري الأوروبي 1 0 1 كأس فرنسا 4 2 3 كأس الرابطة الفرنسية 4 3 0 كأس السوبر الفرنسي 1 0 0 المجموع 60 27 16

كم عدد أهداف مبابي مع منتخب فرنسا؟

ارتدى كيليان مبابي قميص منتخب فرنسا للشباب تحت 17 و19، لكن لظهوره وتألقه في سن مبكر، تم تصعيده للمنتخب الأول مباشرةً.

سجل مبابي 66 هدفًا في 106 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وذلك منذ انضمامه للفريق الأول في 2017 حتى الآن.

كم عدد أهداف مبابي طوال مسيرته؟