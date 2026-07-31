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أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من تير شتيجن وتفاصيل الصفقة الثنائية بين ريال مدريد وفولهام
إنتر يضم ستونز
أعلن إنتر عن تعاقده مع جون ستونز رسميًا، وذلك بصفة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو الفائت.
النجم الدولي الإنجليزي ينضم بعقد لعامين بحسب بيان النادي، وسيتقاضى راتبًا يقارب 4 مليون يورو في الموسم بحسب التقارير في إيطاليا.
تير شتيجن يقترب من أياكس
قال "ماتيو موريتو" إن صفقة انتقال مارك أندريه تير شتيجن من برشلونة إلى أياكس في طريقها للحل والانتهاء.
وذكر الصحفي مع "ماركا" أن اللاعب الألماني تم حل مشكلة الضرائب الخاصة به، وأن برشلونة يوافق على أي شروط تخص انتقاله للعملاق الهولندي هذا الصيف.
أكليوش يقترب من باريس
قال "نيكولا شيرا" إن باريس سان جيرمان قد حسم صفقة ضم مغنس أكليوش من صفوف موناكو، وسيعلن عنها رسميًا في الساعات القادمة.
وذكر الصحفي أن الصفقة تبلغ قيمتها خمسين مليون يورو، وسيوقع الفرنسي الدولي الشاب عقدًا حتى يونيو 2031.
صفقة ثنائية بين فولهام وريال مدريد
حسم فولهام تعاقده مع ثنائي ريال مدريد جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس مقابل خمسين مليون يورو للاعبين بحسب "ماريو كورتيجانا".
وسيملك فولهام قيمة سبعين بالمائة من بطاقة اللاعبين بحسب الصحفي الإسباني، وامتلاك ريال مدريد حق التفوق الأول على أي عرض لضمه مستقبلًا.
رحيل متوقع لإندريك وأسينسيو من ريال مدريد
ذكرت "آس" أن رحيل رؤول أسينسيو يبقى مطروحًا رغم إصابته التي ستبعده عن الملاعب لشهر ونصف، وقالت إن رحيله قد يفتح الباب لانضمام أليساندرو باستوني هذا الصيف من إنتر.
وفي سياق آخر، أكد "خورخي بيكون" أن إندريك متمسك بالبقاء في صفوف ريال مدريد هذا الصيف، ولا يريد الرحيل بعد الشائعات عن قرار إدارة الملكي بأن يغادر من جديد عقب إعارته الموسم الفائت إلى ليون.
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