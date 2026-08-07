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كأس العالم

نظرة عامة على كأس العالم

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كأس العالم، المباريات والنتائج

الاثنين، 13 يوليو
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
0
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
الثلاثاء، 14 يوليو
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
2
انتهت
الجمعة، 17 يوليو
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
4
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
6
انتهت
السبت، 18 يوليو
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
1
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
0
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Arsenal crestArsenal88002341924
ف
ف
ف
ف
ف
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
ف
ف
ف
خ
ف
3Liverpool crestLiverpool86022081218
ف
ف
ف
خ
ف
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
ف
ف
ف
خ
ف
5Barcelona crestBarcelona85122214816
ف
ف
ف
خ
ت
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أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى الجماهير عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربي عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة. لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر في كل مرحلة.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لـ FIFA. كما ستتوفر تذاكر كأس العالم أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026. لن تكون هناك أي عمليات بيع مباشرة عبر نوافذ التذاكر في الملاعب (Over-the-counter). تظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة والنهائية لشراء التذاكر.

يتصدر يوسف النصيري قائمة هدافي المغرب التاريخيين في كأس العالم، حيث سجل 3 أهداف خلال مشاركاته في نسختي 2018 و2022. ويأمل مهاجم فنربخشة في تعزيز هذا الرقم القياسي خلال الصيف الحالي. كما يتواجد النصيري في مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اللاعبين المغاربة مشاركة في المباريات المونديالية برصيد 8 مباريات، بفارق مباراتين فقط خلف أشرف حكيمي وحكيم زياش اللذين يتصدران القائمة بـ 10 مباريات لكل منهما.