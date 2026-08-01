يرغب فيران توريس في مغادرة برشلونة على الفور والانضمام إلى باريس سان جيرمان، وفقًا لعدة تقارير. وتشير صحيفة «فوت ميركاتو» إلى أن اللاعب الإسباني قرر خلال إجازته مغادرة النادي الكتالوني والانتقال إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين وكلاء اللاعب والنادي الفرنسي. وتضيف صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية أنه لا يُتوقع ظهور عقبات كبيرة في المحادثات المقبلة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن تتجاوز قيمة الصفقة 50 مليون يورو. وكان برشلونة قد رصد هذا المبلغ في ميزانيته قبل انطلاق كأس العالم. ومن غير المرجح أن تكون أداءات فيران توريس في البطولة التي أقيمت في أمريكا الشمالية، ولا سيما هدفه الحاسم في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، قد خفضت من قيمة المهاجم.

في غضون ذلك، لا يزال بإمكان باريس سان جيرمان السماح لـ«برادلي باركولا» بالرحيل بعد ارتباط اسمه بعدد من الأندية، بما في ذلك ليفربول. وفي حال رحيل باركولا، فسوف يتاح مكان لـ«فيران توريس». في برشلونة، لعب «فيران توريس» دوراً هجومياً مهماً تحت قيادة «هانسي فليك» الموسم الماضي، بل وحل أحياناً محل «روبرت ليفاندوفسكي» كمهاجم أساسي. وقد شارك كأساسي في ما لا يقل عن 23 مباراة بالدوري وسجل 16 هدفاً، حيث حصد برشلونة لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

خلال 207 مباراة مع الفريق الكتالوني، سجل فيران توريس 65 هدفاً وصنع 23 تمريرة حاسمة. وكان برشلونة قد تعاقد معه في عام 2022 مقابل 55 مليون يورو قادماً من مانشستر سيتي. وقد نشأ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في صفوف فالنسيا.

وقد تكون تلك فرصة للمصري حمزة عبد الكريم، الذي خاض ثاني مباريات مع الفريق الأول مساء الجمعة وضد برمنجهام الإنجليزي وسجل ثنائية.