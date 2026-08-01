أخبار النصر اليوم | فيليكس يرفض عرضًا أوروبيًا من أجل الدون .. موعد عودة رونالدو وإشادة خاصة به من نجم برشلونة!

بعد جدل إجازته.. الكشف عن "موعد مفاجئ" لانضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر

جدل كبير صاحب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، خلال فترة إجازته الصيفية؛ وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026.

رونالدو ودع مونديال القارة الأمريكية، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة (0-1) ضد إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

وسط أزمات النصر والهجوم عليه.. رسالة "غامضة" من كريستيانو رونالدو تثير الجدل

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد استفاق من أحداث كأس العالم 2026 وقضى فترة الراحة السلبية بشكل جيد، حتى حان موعد خروجه برسالة تثير الجدل حول مقصده.

إجازة كريستيانو رونالدو .. "الكذبة" التي صدقها الجمهور وزادت العبث في النصر!

"هو منقذنا"، بل "هو نعمة من الله لنا"، "إنه أسطورتنا وآخذ حق نصرنا في زمن ضاعت به الحقوق وسط الهيمنة الزرقاء"..

عبارات رددها الإعلام المنتمي لنادي النصر على مدار الأسابيع الماضية، يمكننا أن نذكر المزيد والمزيد، لكن لنكتفي بهذا القدر، كي لا يطول حديثنا، فهم مبدعون في التغزل بصاروخ ماديرا وسط كل أزمة.

كريم أديمي : لا أخشى لامين يامال ورونالدو هو أفضل من واجهت على الإطلاق!

بعد أسبوع من انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة مقابل 22 مليون يورو، أجرى كريم أديمي أول مقابلة مفصلة له، حيث أكد في البداية على الدور الذي لعبه المدرب هانسي فليك في انتقاله.

وقال أديمي لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «اتصل بي ببساطة وسألني إن كنت أرغب في الانضمام لبرشلونة، أخبرته أنني سأفعل ذلك بالطبع، لأنه أكبر نادٍ في العالم، ومثل هذه الفرص لا تتاح إلا مرة واحدة في العمر». وأضاف: «لم يكن عليه إقناعي. فأنا أثق به منذ فترة طويلة وأكن له احترامًا كبيرًا».