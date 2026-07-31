القصة كاملة: الاتفاق مع محمد صلاح "كذبة".. والاتحاد ينتظر هذه التنازلات المثيرة منه!

"هل توصل عملاق جدة الاتحاد إلى اتفاق مع الفرعون المصري محمد صلاح بالفعل؟!"؛ هذا هو السؤال الذي يطرحه كل عاشق للساحرة المستديرة حاليًا، بعد خبر صحيفة "الصباح" التركية.

صحيفة "الصباح" أعلنت موافقة صلاح، على الانتقال إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ25 مليون يورو؛ وذلك بعد تعثُر انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي، في الأيام القليلة الماضية.