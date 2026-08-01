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هيثم محمد

عودة مودريك | أوديسة أوكرانية بنكهة "أوبر" في لندن!

فقرات ومقالات
ميخايلو مودريك
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

النجم الأوكراني عاد بعد رفع إيقافه

في يناير 2023، نجح تشيلسي في حسم سباق ضم الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك من آرسنال في صفقة قٌدرت وقتها في حدود 70 مليون يورو مرشحة للارتفاع إلى مائة مليون بسبب الحوافز، صفقة وقتها كانت حديث العالم لكونها بداية سلسلة من الانتقالات التي جعلت الرقم مائة عاديًا وقابل للكسر.

بعد عام وحيد، تم إيقاف مودريك بسبب المنشطات ومادة ميلدونيروم التي في الأيام الأخيرة اعتبرتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات غير ممنوعة، لترفع إيقاف الجناح الأوكراني الذي كان يفترض أن يمتد لأربعة أعوام، وتعيده مجددًا لعالم كرة القدم بعد عامين من التيه.

مودريك أعلن تشيلسي عودته مباشرة لتدريبات الفريق ومعسكره الإعدادي الآسيوي، ولكن، أين كان مودريك خلال العامين الماضيين؟

  • Mykhailo Mudryk - ChelseaGetty Images & @mmudryk10

    رحلة رياضية موازية

    تم منع مودريك تمامًا من التدرب مع تشيلسي، وانقطعت صلته بالفريق ولم يشاهد معه إلا في مناسبة وحيدة عندما تُوج بدوري المؤتمر الأوروبي، إذ كان حاضرًا في النهائي لمساندة البلوز.

    وخلال مدة إيقاف بلغت عشرين شهرًا عمل مودريك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية منفردًا من أجل الحفاظ على لياقته، إذ قام بتعيين فريق تدريب كامل يضم حتى حراس مرمى وتدرب بشكل يومي بأحد أندية الهواة في لندن.

    لم يكتف مودريك بالتدرب في لندن في مقر أوكسبريدج، بل انتقل إلى النمسا وأقام معسكرًا تدريبيًا منفردًا للحفاظ على لياقته البدنية، وكل ذلك للتغلب على منعه من استخدام مرافق تشيلسي في كوبهام ضمن عملية إيقافه بسبب المنشطات.

    المقربون من اللاعب الأوكراني أكدوا مع "بي بي سي" إدراكه للفجوة بين التدرب منفردًا ومع لاعبي النخبة، ولكن شددوا على سعيه للعودة واللعب مع تشيلسي وعدم الاستسلام لفكرة ترك الفريق عقب انتهاء إيقافه.

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  • شائعات أوبر

    في أكتوبر الماضي، تناقل أحد مرتادي موقع "إكس" صورة لطلب سيارة عبر تطبيق أوبر يظهر سائقًا يدعى مودريك وصورة تشبه اللاعب الأوكراني، مع صورة أخرى تظهر السائق الذي وصل وهو يتشابه بشكل كبير مع لاعب تشيلسي الموقوف، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعية سخرية من اللاعب!



    ولكن بالتدقيق، يثبت عدم صحة تلك التقارير لأن رخصة مودريك مسحوبة وموقوف عن القيادة في بريطانيا منذ سبتمبر 2025 بسبب تراكم المخالفات، ما يبريء ساحة اللاعب من اعتزال الكرة والتفرغ لأوبر!

  • نجاح عاطفي عبر إنستجرام

    استغل مودريك فترة إيقافه لتطوير حياته العاطفية، ففي سبتمبر الماضي كتب مودريك تعليقًا على فيديو للعارضة جوردين جونز: "شباب، هل أعطي الأمر محاولة؟"، وقام بدعوتها لرحلة إلى ديزني باريس، ومن هنا بدأت علاقة الثنائي.

    ارتبط مودريك بعارضة الأزياء والمذيعة الأمريكية الشهيرة، وأصبحا خلال العام الماضي تحت أعين الإعلام الإنجليزي الذي لم يفوت أي فرصة للتعليق على نجاح الأوكراني العاطفي على عكس فشله الرياضي، لدرجة إصرار "صن" على تسميته "نجم تشيلسي الموقوف"



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  • cm grafica mudryk 2026

    العودة إلى تشيلسي

    رحلة مودريك خلال عشرين شهر من الإيقاف أشبه بأوديسة أوكرانية، لا يوجد بها وحوش وإلهة غاضبة مثل رحلة البطل الإغريقي أوديسيوس، ولكن شهدت ابتعاده عن الملاعب منذ نوفمبر 2024 حيث آخر مشاركاته مع تشيلسي في دوري المؤتمر والبريميرليج وتحوله بعدها إلى اسم منسي لدرجة أن مدرب الفريق السابق ليام روسينيور تمنى مقابلته في ظل منع اللاعب من دخول النادي!

    مودريك يعود ويبدو أنه عازم على إثبات نفسه في تشيلسي، فقبل الإيقاف لم يثبت أحقيته بالمبلغ الكبير الذي دُفع لضمه، وظهر وكأنه ليس نفس الجناح السريع الذي جذب الأنظار في شاختار، ولذا سيكون أمامه الكثير من أجل تلميع صورته "الرياضية" وإقناع الإعلام الإنجليزي بقيمته كلاعب واعد، خصوصًا وأنه يقترب من السادسة والعشرين وفقد قرابة عامين من مشواره في "تيه" رحلته لستامفورد بريدج من غياهب الإيقاف وملاعب لندن المغمورة!

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