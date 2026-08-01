خليفة يايسله في الأهلي .. موقف صادم من سيباستيان هونيس ومهلة لتشافي وإسباني آخر يقول "نعم" للراقي

نقلت إذاعة العربية FM، رواية أخرى تتعلق بكواليس رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي، بأن المدرب الألماني بات راغبًا في الرحيل عن قلعة الراقي، منذ التتويج الثاني بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت تطلعاته نحو العودة إلى أوروبا.
وبحسب تلك الرواية، فإن ماتياس يايسله عرض نفسه على ناديي الهلال والنصر، كما فاوض وفدًا من نادي ميلان الإيطالي، أثناء تواجده مع الأهلي في المعسكر الخارجي، وأن اللجنة التنفيذية كانت على علم برغبة الألماني في الرحيل، إلا أنها تمسكت باستمراره من أجل الحفاظ على استقرار الأهلي.
وما زاد من الشعر بيتًا، أن يايسله هو من كان يضع العراقيل أمام اللجنة التنفيذية بالأهلي، من أجل تجديد عقده، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تفاوضه للتمديد لثلاثة مواسم مُقبلة، فضلًا عن كونها قد فاتحت يايسله في أمر التجديد قبل عام من انتهاء عقده.
رواية جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى يايسله، خاصة مع التأكيد على كونه في مرحلة من التفاوض، كان يضع شروطًا تعجيزية جديدة، حيث اشترط على الإدارة عدم إنهاء عقده لأي سبب خلال السنوات الثلاث في العقد الجديد، أو يحصل على كامل مستحقاته في تلك السنوات، بإجمالي 170 مليون ريال، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة، ما ساهم في تعثر الصفقة.