غضب مورينيو وإشارة إندريك ورسالة كين لبرشلونة.. 5 مشاهد من مواجهة ريال مدريد وفيورنتينا الودية!

احتضن ملعب وورثرسي ستاديون في مدينة كلاجنفورت النمساوية مواجهة ودية ذات طابع تكتيكي شديد الأهمية حيث التقى نادي ريال مدريد الإسباني بنظيره فيورنتينا الإيطالي.

مثلت هذه المباراة الاختبار الجماهيري العلني الأبرز للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ولايته الثانية مع الفريق الملكي، وذلك بعد مباراتين مغلقتين في فالديبيباس أمام ألكوركون وليجانيس.

دخل ريال مدريد اللقاء في ظل غيابات واسعة شملت أبرز نجومه بسبب فترات الراحة الممتدة عقب نهائيات كأس العالم 2026، مما أجبر الجهاز الفني على الاستعانة بمزيج من اللاعبين الصاعدين والصفقات الجديدة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، حيث تقدم الفريق الإسباني بهدفين في الشوط الأول قبل أن يعود الفريق الإيطالي بقوة في الشوط الثاني، لتقدم المواجهة 5 مشاهد بارزة تستحق التوقف والتحليل.



