Zorgen om recordaankoop Nicolas Pépé: "Dit kind speelde beter dan hij"

Nicolas Pépé heeft de hoge verwachtingen bij Arsenal nog niet kunnen waarmaken.

De vleugelspits kwam deze zomer voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro over van OSC, maar wist in zijn eerste zes officiële wedstrijden voor the Gunners niet te scoren en gaf pas één assist.

Donderdagavond ging in de op bezoek bij . Grote man aan de kant van de Londenaren was de jongeling Bukayo Saka, die twee assists gaf en een doelpunt maakte, en daarmee een groot aandeel had in de 0-3 overwinning van Arsenal.

Pépé viel een half uur voor tijd in voor Emile Smith Rowe en gaf in de 85ste minuut een assist op de achttienjarige Saka. Volgens Martin Keown, oud-verdediger van Arsenal, is Saka nu al beter dan Pépé. "

Als je erover nadenkt hoe Pépé op dit moment speelt, en bedenkt dat ze tachtig miljoen euro voor hem hebben betaald, dan zag this kid er vanavond beter uit dan hij", aldus Keown, die Saka complimenteert voor zijn mooie doelpunt, tegenover BT Sport.

"Hij blijft heel kalm en schiet de bal rustig binnen. Een prachtig doelpunt. En dan te bedenken dat hij pas achttien jaar is", besluit de oud-speler lovend.

Robert Pirès, een andere voormalig Arsenal-speler, roept op om Pépé tijd te geven. "Bij Lille was hij fantastisch", zegt de oud-middenvelder tegenover Reuters. "Afgelopen seizoen was hij een van de beste spelers, hij maakte 22 goals. Hij is een geweldige speler."

"Nu speelt hij voor Arsenal in de Premier League en moet hij zich aanpassen. Dat is zo moeilijk, heel zwaar. Dus ik wil tegen de fans zeggen dat ze geduld moeten hebben met Pépé."