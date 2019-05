Verbeek bevestigt nieuwe trainersklus: "We kunnen de koffers pakken"

Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer van Adelaide United.

De voormalig trainer van onder meer , en heeft een tweejarig contract ondertekend met de nummer vier van het afgelopen seizoen in de A-League. "We kunnen de koffers pakken, we gaan voor twee jaar naar Australië", laat Verbeek woensdagavond weten in de studio van FOX Sports.

De aanstelling in Adelaide was een kwestie van tijd. Voetbal International meldde onlangs dat beide partijen in gesprek waren over de vacante trainerspositie en dat het goede gevoel wederzijds is. Verbeek moet nog even wachten op de eerste competitiewedstrijd van zijn nieuwe werkgever, want de Australische competitie begint pas in oktober.



"Het bekertoernooi spelen ze voorafgaand aan het seizoen", vult de 56-jarige coach aan. "Het is vanwege de afstanden heel moeilijk om oefenduels in te plannen, waardoor ze het bekertoernooi naar voren hebben gehaald. Eind juli, begin augustus is al de eerste bekerwedstrijd."



Hans Kraay junior, die samen met Verbeek de wedstrijden in de Play-Offs analyseert, sprak onlangs met de vrouw van de nieuwbakken oefenmeester van Adelaide United en weet te melden dat de verhuizing richting Australië haar goedkeuring kan wegdragen. "Ik heb goed mijn best gedaan om het erdoor te krijgen. Ik moest flink mijn best doen", zegt Verbeek met een kwinkslag tegen zijn tafelgenoot.