Twijfelende Arjen Robben hoopt op 'Eureka-moment'

Arjen Robben hoopt af te sluiten bij Bayern München met de Duitse landstitel en de DFB Pokal.

Zaterdag kan Der Rekordmeister voor eigen publiek kampioen worden tegen Eintract Frankfurt. Het zal het laatste duel van Robben worden in de Allianz Arena, mocht hij in actie komen. Waar hij volgend seizoen speelt, weet de voormalig Oranje-international nog altijd niet. “Mensen geloven het soms niet als ik zeg dat ik het nog niet weet. Die denken: hij houdt het nog voor zich”, reageert Robben in een interview met het Algemeen Dagblad.

Robben heeft genoeg aanbiedingen op zoek van binnen en buiten Europa. De buitenspeler is er nog altijd niet uit. ““Eigenlijk wil ik nog graag verder spelen. En nog steeds ergens om plek één, want ik geloof niet dat ik iemand ben die voldoening haalt uit meedoen om plaats vijf of zes. Ik voel dat er nog een aantal jaren voetbal in mijn lijf zit, in die zin dat mijn basisfitheid prima is. Als we dit seizoen testen hebben, scoor ik hoge waardes, ondanks dat ik 35 ben.”“



Toch kwam hij dit seizoen nauwelijks in actie omdat hij vijf maanden lang kampte met blessureleed. ““Dát wil ik niet meer“”, aldus Robben, die China, Japan en de Verenigde Staten heeft doogestreept als mogelijke bestemmingen. In gesprek met de krant laat Robben weten dat hij op korte termijn hoopt op een ‘Eureka-moment’. ““Dat je 's morgens wakker wordt en voelt: nú weet ik wat ik moet doen. Ook praktisch gezien zou dat fijn zijn, voor de familie. Echt, het liefst had ik gisteren al over mijn toekomst beslist.”“



Maar voordat het zover is, hoopt Robben zaterdag de Duitse landstitel te grijpen en een rol in de wedstrijd tegen te spelen.“ “Deze tegen Frankfurt heb ik in mijn hoofd al drie keer gespeeld”“, aldus Robben. ““Ik zou het zó graag nog één keer laten zien. Nog één keer alles geven zoals bij mijn laatste interland met Oranje tegen Zweden. Daar nam ik toen afscheid met twee goals. Ik weet: dat kan nu ook, fysiek. Maar ja, ik maak niet de opstelling.''