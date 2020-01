Real Madrid troeft concurrentie af en betaalt dertig miljoen euro

Reinier Jesus is officieel speler van Real Madrid.

De transfer van de aanvallende middenvelder van naar de Koninklijke zat er al een tijdje aan te komen, maar is nu pas officieel beklonken.

Reinier vierde zondag zijn achttiende verjaardag, waardoor hij maandag zijn krabbel kon zetten onder een verbintenis. Naar verluidt betaalt Real in totaal dertig miljoen euro.

Van de dertig miljoen gaat naar verluidt tachtig procent naar Flamengo. Tien procent van dit bedrag gaat naar de familie van het toptalent, terwijl de zaakwaarnemer de laatste tien procent opstrijkt.

De verwachting is dat Reinier zijn loopbaan in Spanje van start gaat bij Castilla op het derde profniveau. Reinier heeft tot medio 2026 getekend in het Santiago Bernabéu.

De transfer was al enige tijd zo goed als rond, maar men moest nog even wachten op de verjaardag van Reinier om het officieel te maken.

Enkele tijd terug onderging de Braziliaan al de medische keuring. Reinier, die nog tot medio 2024 vastlag bij Flamengo, stond bij verschillende Europese clubs op de radar, waaronder , maar Real heeft in een vroeg stadium de deal dus al weten te beklinken.

Flamengo-trainer Jorge Jesús liet eerder al weten te balen van de transfer. "Je kunt een speler als Reinier niet verkopen voor dertig miljoen. Ze hebben niet door hoeveel hij waard is, hij zou veel meer moeten opleveren."

"Flamengo weet nog steeds niet hoe het zijn spelers in de markt moet zetten", aldus de coach over de jeugdinternational, die in totaal vijftien duels voor het eerste van Flamengo heeft gespeeld.