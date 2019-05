Löw positief over mogelijke transfer Sané naar Bayern

Bondscoach Joachim Löw gelooft dat een overstap van Leroy Sané naar Bayern München gunstig zou kunnen uitpakken.

De linkspoot werd vorig jaar zomer door Löw niet meegenomen naar het WK in Rusland, dat voor Die Mannschaft desastreus verliep. Vervolgens was Sané de afgelopen jaargang ook niet zeker van een basisplek bij . De laatste dagen zijn er veel geruchten over een transfer naar en de Duitse kampioen bevestigde al dat er interesse is.



"Als het van een transfer komt, zou dat mooi zijn voor hemzelf, voor Bayern, voor de nationale ploeg en voor de ", zei Löw vrijdag volgens Sport Bild. De 23-jarige Sané was dit seizoen goed voor zestien goals en veertien assists in alle competities. Dit kalenderjaar maakte hij bij zijn club slechts vier keer de negentig minuten vol.



Sané, die in het Etihad Stadium zijn derde seizoen erop heeft zitten, staat bij City nog tot medio 2021 onder contract. De negentienvoudig international begon zijn profcarrière bij en in de jeugd speelde hij ook enkele jaren voor .