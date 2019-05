Lachende Daley Blind haalt zijn gram: "Die grapjes kunnen nu de prullenbak in"

Ajax werd donderdagmiddag gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam voor de behaalde landstitel dit seizoen.

De Amsterdammers wisten ook beslag te leggen op de TOTO , terwijl in de de halve finales werden bereikt. Daley Blind, die zijn vijfde landstitel met viert, baalt dat het succesvolle seizoen voorbij is.

Op de vraag bij de NOS of iedere winnende ploeg een 'leuke groep' heeft, antwoordt de verdediger bevestigend. "Maar ik moet ook zeggen: tijdens de trainingen druipt het plezier er vanaf. Vooral bij de jonge jongens, je ziet ze elke dag zo veel lachen met elkaar. Vooral tijdens de positiespelletjes. Het is eigenlijk jammer dat het seizoen voorbij is."



Na de uitschakeling tegen in de Champions League trad Blind op. "Ik heb het er met sommige spelers apart over gehad. Hoe sta je ervoor na zo'n klap? Ik denk wel dat we daardoor meerdere jongens die in een dip zaten eruit hebben gesleept. De reactie na de 1-0 achter tegen was dan ook duidelijk zichtbaar", aldus de routinier.



Tegenover Ajax TV laat Blind weten te genieten van het kampioensfeest. "Honderdduizend mensen in hartje Amsterdam, wat wil je nog meer? Mijn stem? Die heb ik gisteren bij het feestje gelaten", lacht de stopper. "Het was leuk. Jullie hebben vast wat beelden voorbij zien komen", aldus Blind, die nu net zoveel landstitels met Ajax heeft als zijn vader Danny.



"Die grapjes kunnen nu de prullenbak in. Daar hoef ik geen rekening meer mee te houden. Ik kan nog niet tippen aan zijn hele erelijst, maar op een paar vlakken ben ik hem voorbij. Ik kan alleen maar trots zijn op de carrière die hij heeft gehad. Ik ben ontzettend blij dat ik überhaupt prijzen mag pakken met Ajax", besluit de verdediger.