AS claimt vertrekwens Bale na zoveelste teleurstelling bij Real Madrid

Tussen Real Madrid en Gareth Bale komt het waarschijnlijk niet meer goed, zo weet AS dinsdag te melden.

De Spaanse sportkrant plaatst de middenvelder annex aanvaller op de voorpagina met de veelzeggende tekst 'Bale dice Basta', wat neerkomt op 'Bale is er klaar mee'. Naar verluidt is zaakwaarnemer Jonathan Barnett druk bezig om een nieuwe club voor Bale te vinden.

Bale was er volgens AS niet blij mee dat trainer Zinédine Zidane hem vorige week dinsdag buiten de selectie van Real hield voor de -wedstrijd tegen (2-2).

De Welshman had vier dagen later in het competitieduel met Granada (4-2) een basisplaats bij de Koninklijke , maar de onderlinge verhoudingen zijn hierdoor niet hersteld.

Bale voelt zich naar verluidt niet gesteund door Zidane en de clubleiding van de Madrileense grootmacht. De geruchten over een moeizame relatie tussen Zidane en Bale doen al lange geruime de ronde in de Spaanse media.

De ex-speler van zag in de afgelopen transferperiode een zeer lucratieve transfer naar het Chinese Jiangsu Suning, waar Bale een weeksalaris van ruim een miljoen euro in het vooruitzicht werd gesteld, in het water vallen.

Real werkte niet mee aan een transfer, ondanks het feit dat Zidane eerder liet weten dat hij hoopte dat Bale 'snel zou vertrekken'. Barnett reageerde hierop door te zeggen dat de Franse oefenmeester een 'schande' was door zijn cliënt zo respectloos te behandelen.

De in 2013 voor honderd miljoen euro van Tottenham overgenomen Bale is in Madrid nooit uitgegroeid tot een publiekslieveling, ondanks de vier Champions League-bekers op zijn palmares.

De vleugelaanvaller drukt daarnaast met een weeksalaris van ruim 500.000 euro zwaar op de begroting van Real, dat de 30-jarige speler nog tot medio 2022 onder contract heeft staan in het Santiago Bernabéu.