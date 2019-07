'ADO Den Haag meldt zich bij PSV voor doelman met Eredivisie-droom'

ADO Den Haag heeft zich volgens Voetbal International gemeld bij PSV voor Luuk Koopmans.

De 25-jarige doelman, die voor zijn laatste contractjaar in Eindhoven staat en nog nooit in de hoofdmacht speelde, wil graag de stap naar de maken en is daarom geïnteresseerd in een transfer richting ADO.

meldde zich eerder deze transferperiode voor Koopmans, maar een overgang naar de promovendus kwam nimmer van de grond.

Lees beneden verder

De sluitpost, afgelopen seizoen uitgeleend aan , stond tevens op de lijstjes van enkele clubs uit de . Koopmans maakte in 2015 de overstap van naar en kwam in vijf seizoenen tot 25 wedstrijden in het belofenelftal.



Koopmans ondervindt bij PSV hevige concurrentie. Jeroen Zoet is de onbetwiste nummer een voor trainer Mark van Bommel, met de van teruggekeerde Lars Unnerstall als back-up.

Het keepersgilde in het Philips Stadion bestaat verder uit Robbin Ruiter, Yanick van Osch en Mike van de Meulenhof. Hidde Jurjus koos onlangs voor een nieuwe verhuurperiode bij .



Mocht Koopmans de stap naar ADO maken, dan krijgt hij in het Cars Jeans Stadion te maken met Indy Groothuizen, Robert Zwinkels en Mike Havekotte.

Groothuizen begon afgelopen seizoen als eerste doelman, maar na een periode met mindere resultaten koos trainer Alfons Groenendijk voor Zwinkels onder de lat.