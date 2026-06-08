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Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ2026で注目すべき若手選手30選

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コロンビア

【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催となるFIFAワールドカップ2026で注目の集まる若手選手を紹介する。

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カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。今大会にはスペイン代表のラミン・ヤマル、フランス代表のデジレ・ドゥエ、ブラジル代表のエンドリッキら多くの若手が出場予定だ。

本記事では、ワールドカップ2026の注目すべき若手選手を紹介する。

※年齢・所属は2026年6月1日時点

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  • bergvall Getty Images

    ルーカス・ベリヴァル（スウェーデン）

    • 所属：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2006年2月2日(20歳)
    • 代表通算：9試合0得点
    • 広告
  • bouaddiGetty Images

    アイユーブ・ブアディ（モロッコ）

    • 所属：リール（フランス）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2007年10月2日(18歳)
    • 代表通算：2試合0得点
  • cubarsiGetty Images

    パウ・クバルシ（スペイン）

    • 所属：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2007年1月22日(19歳)
    • 代表通算：11試合0得点
  • diomandeGetty Images

    ヤン・ディオマンデ（コートジボワール）

    • 所属：RBライプツィヒ（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2006年11月14日(19歳)
    • 代表通算：9試合3得点
  • doakGetty Images

    ベン・ドーク（スコットランド）

    • 所属：ボーンマス（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年11月11日(20歳)
    • 代表通算：13試合1得点
  • doue Getty Images

    デジレ・ドゥエ（フランス）

    • 所属：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年6月3日(20歳)
    • 代表通算：6試合2得点
  • endrick Getty Images

    エンドリッキ（ブラジル）

    • 所属：リヨン（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2006年7月21日(19歳)
    • 代表通算：16試合3得点
  • goto Getty Images

    後藤啓介（日本）

    • 所属：シント＝トロイデン（ベルギー）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年6月3日(20歳)
    • 代表通算：4試合0得点
  • guler Getty Images

    アルダ・ギュレル（トルコ）

    • 所属：レアル・マドリード（スペイン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2005年2月25日(21歳)
    • 代表通算：29試合6得点
  • hato Getty Images

    ヨレル・ハト（オランダ）

    • 所属：チェルシー（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2006年3月7日(20歳)
    • 代表通算：8試合0得点
  • irankundaGetty Images

    ネストリ・イランクンダ（オーストラリア）

    • 所属：ワトフォード（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2006年2月9日(20歳)
    • 代表通算：14試合5得点
  • jasim Getty Images

    アリ・ジャースィム（イラク）

    • 所属：アル＝ナジマ（サウジアラビア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2004年1月20日(22歳)
    • 代表通算：35試合2得点
  • karlGetty Images

    レナート・カール（ドイツ）

    • 所属：バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2008年2月22日(18歳)
    • 代表通算：3試合0得点
  • mainooGetty Images

    コビー・メイヌー（イングランド）

    • 所属：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2005年4月19日(21歳)
    • 代表通算：12試合0得点
  • manzambiGetty Images

    ヨハン・マンザンビ（スイス）

    • 所属：フライブルク（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2005年10月14日(20歳)
    • 代表通算：11試合3得点
  • mazaGetty Images

    イブラヒム・マザ（アルジェリア）

    • 所属：レヴァークーゼン（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2005年11月24日(20歳)
    • 代表通算：16試合2得点
  • mbayeGetty Images

    イブラヒム・エンバイェ（セネガル）

    • 所属：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2008年1月24日(18歳)
    • 代表通算：10試合3得点
  • mora Getty Images

    ジルベルト・モラ（メキシコ）

    • 所属：クラブ・ティフアナ（メキシコ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2008年10月14日(17歳)
    • 代表通算：7試合0得点
  • neves Getty Images

    ジョアン・ネヴェス（ポルトガル）

    • 所属：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2004年9月27日(21歳)
    • 代表通算：21試合3得点
  • nusaGetty Images

    アントニオ・ヌサ（ノルウェー）

    • 所属：RBライプツィヒ（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年4月17日(21歳)
    • 代表通算：23試合8得点
  • oreilly Getty Images

    ニコ・オライリー（イングランド）

    • 所属：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2005年3月21日(21歳3試合0得点)
    • 代表通算：
  • paezGetty Images

    ケンドリー・パエス（エクアドル）

    • 所属：リーベル・プレート（アルゼンチン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2007年5月4日(19歳)
    • 代表通算：25試合2得点
  • pazGetty Images

    ニコ・パス（アルゼンチン）

    • 所属：コモ（イタリア）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2004年9月8日(21歳)
    • 代表通算：8試合1得点
  • rayanGetty Images

    ラヤン（ブラジル）

    • 所属：ボーンマス（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2006年8月3日(19歳)
    • 代表通算：2試合1得点
  • sadikiGetty Images

    ノア・サディキ（コンゴ民主共和国）

    • 所属：サンダーランド（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2004年12月17日(21歳)
    • 代表通算：19試合0得点
  • vargasGetty Images

    オベド・バルガス（メキシコ）

    • 所属：アトレティコ・マドリード（スペイン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2005年8月5日()20歳
    • 代表通算：6試合0得点
  • vuskovicGetty Images

    ルカ・ヴシュコヴィッチ（クロアチア）

    • 所属：ハンブルガー（ドイツ）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2007年2月24日(19歳)
    • 代表通算：5試合1得点
  • yamalGetty Images

    ラミン・ヤマル（スペイン）

    • 所属：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2007年7月13日(18歳)
    • 代表通算：25試合6得点
  • yildiz Getty Images

    ケナン・ユルディズ（トルコ）

    • 所属：ユヴェントス（イタリア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年5月4日(21歳)
    • 代表通算：28試合5得点
  • zaire-emeryGetty Images

    ウォーレン・ザイール＝エメリ（フランス）

    • 所属：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2006年3月8日(20歳)
    • 代表通算：10試合1得点

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