FIFAワールドカップ2026で注目すべき若手選手30選

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。今大会にはスペイン代表のラミン・ヤマル、フランス代表のデジレ・ドゥエ、ブラジル代表のエンドリッキら多くの若手が出場予定だ。
本記事では、ワールドカップ2026の注目すべき若手選手を紹介する。
※年齢・所属は2026年6月1日時点
カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。今大会にはスペイン代表のラミン・ヤマル、フランス代表のデジレ・ドゥエ、ブラジル代表のエンドリッキら多くの若手が出場予定だ。
本記事では、ワールドカップ2026の注目すべき若手選手を紹介する。
※年齢・所属は2026年6月1日時点
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。