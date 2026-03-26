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Yuta Tokuma

ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝の全試合日程・対戦カード・放送予定

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トルコ 対 ルーマニア
チェコ 対 アイルランド
デンマーク 対 北マケドニア
ポーランド 対 アルバニア
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ウクライナ 対 スウェーデン
ウェールズ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
イタリア 対 北アイルランド
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【FIFAワールドカップ2026 欧州予選PO】2026年FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフ（2次ラウンド）準決勝の試合日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

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2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、残り4枠を懸けたプレーオフ（2次ラウンド）が開催。プレーオフに進出する12カ国が4つのトーナメントに分かれ、それぞれの勝者がワールドカップ本戦出場権を獲得する。

本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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