ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝の全試合日程・対戦カード・放送予定

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、残り4枠を懸けたプレーオフ（2次ラウンド）が開催。プレーオフに進出する12カ国が4つのトーナメントに分かれ、それぞれの勝者がワールドカップ本戦出場権を獲得する。
本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
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2026年W杯欧州予選POは3月末・4月頭に開催！日本の対戦相手決定へ
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2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、残り4枠を懸けたプレーオフ（2次ラウンド）が開催。プレーオフに進出する12カ国が4つのトーナメントに分かれ、それぞれの勝者がワールドカップ本戦出場権を獲得する。
本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
ワールドカップ欧州予選プレーオフ（2次ラウンド）は、1次ラウンド各組2位の12カ国に加え、UEFAネーションズリーグの各グループの勝者4カ国が出場。パスA～Dの4トーナメントに別れ、勝者がワールドカップ本戦出場権を手にする。
ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選会を前にした2025年11月20日に欧州プレーオフの組み合わせ抽選会が開催され、FIFAランキングに基づいてポット分けが決定した。
なお、パスAの勝者はワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）、パスB勝者はグループF（オランダ、日本、チュニジア）、パスC勝者はグループC（アメリカ、パラグアイ、オーストラリア）、パスD勝者はグループA（メキシコ、韓国、南アフリカ）に入ることが決まっている。
|パスA
|パスB
|パスC
|パスD
|イタリア(13)
|ウクライナ(30)
|トルコ(25)
|デンマーク(21)
|ウェールズ(35)
|ポーランド(34)
|スロバキア(44)
|チェコ(43)
|ボスニア・ヘルツェゴビナ(71)
|アルバニア(63)
|コソボ(79)
|アイルランド(59)
|北アイルランド(69)
|スウェーデン(42)
|ルーマニア(49)
|北マケドニア(66)
※カッコ内は最新のFIFAランキング
2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。2大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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W杯欧州予選と同様、プレーオフの試合もネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などその他の放送・配信局での中継は行われない。
なお、『DAZN』は6月11日(木)～7月19日(日)に行われるW杯本大会も、全104試合を配信することが決定している。
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