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Yuta Tokuma

W杯欧州予選プレーオフ決勝の全試合日程・対戦カード・放送予定

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ワールドカップ 欧州予選
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
チェコ 対 デンマーク
コソボ 対 トルコ
スウェーデン 対 ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イタリア
チェコ
デンマーク
コソボ
トルコ
スウェーデン
ポーランド

【FIFAワールドカップ2026 欧州予選PO】2026年FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフ（2次ラウンド）決勝の試合日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

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2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）欧州予選は、残り4枠を懸けたプレーオフ（2次ラウンド）が開催。準決勝が終了し、ワールドカップ出場国を決定する決勝戦が行われる。

本記事では、ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝の試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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