W杯欧州予選プレーオフ決勝の全試合日程・対戦カード・放送予定

ワールドカップ欧州予選プレーオフ（2次ラウンド）は、1次ラウンド各組2位の12カ国に加え、UEFAネーションズリーグの各グループの勝者4カ国が出場。パスA～Dの4トーナメントに別れ、勝者がワールドカップ本戦出場権を手にする。

ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選会を前にした2025年11月20日に欧州プレーオフの組み合わせ抽選会が開催され、FIFAランキングに基づいてポット分けが決定した。

なお、パスAの勝者はワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）、パスB勝者はグループF（オランダ、日本、チュニジア）、パスC勝者はグループC（アメリカ、パラグアイ、オーストラリア）、パスD勝者はグループA（メキシコ、韓国、南アフリカ）に入ることが決まっている。

■ワールドカップ欧州プレーオフ組み合わせ

パスA パスB パスC パスD イタリア(13) ウクライナ(30) トルコ(25) デンマーク(21) ウェールズ(35) ポーランド(34) スロバキア(44) チェコ(43) ボスニア・ヘルツェゴビナ(71) アルバニア(63) コソボ(79) アイルランド(59) 北アイルランド(69) スウェーデン(42) ルーマニア(49) 北マケドニア(66)

※カッコ内は最新のFIFAランキング

※取り消し線は敗退国