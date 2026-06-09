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Yuta Tokuma

北中米ワールドカップ2026で見られないスター選手たち

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【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催となるFIFAワールドカップ2026出場を逃したスター選手たちを紹介する。

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カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。史上最多となる48カ国が出場する今大会には、アルゼンチン代表のリオネル・メッシやポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド、フランス代表のキリアン・エンバペなど多くのスター選手たちが出場する。その一方で、予選敗退や負傷により出場を逃した有名選手たちも多々いる。

本記事では、ワールドカップ2026出場を逃したスター選手たちを紹介する。

※年齢・所属は2026年6月5日時点

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  • alexander-arnoldGetty Images

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（イングランド）

    • 所属：レアル・マドリード（スペイン）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1998年10月7日(27歳)
    • 代表通算：34試合4得点
    • 不出場理由：落選
    • 広告
  • aubameyangGetty Images

    ピエール＝エメリク・オーバメヤン（ガボン）

    • 所属：マルセイユ（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1989年6月18日(36歳)
    • 代表通算：83試合40得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • donnarumma Getty Images

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア）

    • 所属：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1999年2月25日(27歳)
    • 代表通算：82試合0得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • ekitikeGetty Images

    ウーゴ・エキティケ（フランス）

    • 所属：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2002年6月20日(23歳)
    • 代表通算：8試合2得点
    • 不出場理由：負傷
  • eriksenGetty Images

    クリスティアン・エリクセン（デンマーク）

    • 所属：ヴォルフスブルク（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1992年2月14日(34歳)
    • 代表通算：150試合46得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • estevao Getty Images

    エステヴァン（ブラジル）

    • 所属：チェルシー（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2007年4月24日(19歳)
    • 代表通算：11試合5得点
    • 不出場理由：負傷
  • foden Getty Images

    フィル・フォーデン（イングランド）

    • 所属：マンチェスター・シティ（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2000年5月28日(26歳)
    • 代表通算：49試合4得点
  • gnabryGetty Images

    セルジュ・ニャブリ（ドイツ）

    • 所属：バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1995年7月14日(30歳)
    • 代表通算：59試合26得点
    • 不出場理由：負傷
  • guirassy Getty Images

    セール・ギラシ（ギニア）

    • 所属：ドルトムント（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1996年3月12日(30歳)
    • 代表通算：28試合11得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • kvaratsheliaGetty Images

    クヴィチャ・クワラツヘリア（ジョージア）

    • 所属：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2001年2月12日(25歳)
    • 代表通算：49試合22得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • lewandowskiGetty Images

    ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド）

    • 所属：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1988年8月21日(37歳)
    • 代表通算：167試合89得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • lookmanGetty Images

    アデモラ・ルックマン（ナイジェリア）

    • 所属：アトレティコ・マドリード（スペイン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1997年10月20日(28歳)
    • 代表通算：43試合11得点
  • ferminGetty Images

    フェルミン・ロペス（スペイン）

    • 所属：バルセロナ（スペイン）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2003年5月11日(23歳)
    • 代表通算：7試合0得点
    • 不出場理由：負傷
  • malagonGetty Images

    ルイス・マラゴン（メキシコ）

    • 所属：クラブ・アメリカ（メキシコ）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1997年3月2日(29歳)
    • 代表通算：19試合0得点
    • 不出場理由：負傷
  • mbeumoGetty Images

    ブライアン・ムベウモ（カメルーン）

    • 所属：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年8月7日(26歳)
    • 代表通算：32試合7得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • militaoGetty Images

    エデル・ミリトン（ブラジル）

    • 所属：レアル・マドリード（スペイン）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1998年1月18日(28歳)
    • 代表通算：38試合2得点
    • 不出場理由：負傷
  • minaminoGetty Images

    南野拓実（日本）

    • 所属：モナコ（フランス）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1995年1月16日(31歳)
    • 代表通算：73試合26得点
    • 不出場理由：負傷
  • mitoma Getty Images

    三笘薫（日本）

    • 所属：ブライトン（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1997年5月20日(29歳)
    • 代表通算：31試合9得点
    • 不出場理由：負傷
  • navasGetty Images

    ケイラー・ナバス（コスタリカ）

    • 所属：クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル（メキシコ）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1986年12月15日(39歳)
    • 代表通算：126試合0得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • oblakGetty Images

    ヤン・オブラク（スロベニア）

    • 所属：アトレティコ・マドリード（スペイン）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1993年1月7日(33歳)
    • 代表通算：83試合0得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • manzambiGetty Images

    ヴィクター・オシムヘン（ナイジェリア）

    • 所属：ガラタサライ（トルコ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1998年12月29日(27歳)
    • 代表通算：52試合35得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • palmer Getty Images

    コール・パーマー（イングランド）

    • 所属：チェルシー（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2002年5月6日(24歳)
    • 代表通算：14試合2得点
    • 不出場理由：落選
  • rodrygoGetty Images

    ロドリゴ（ブラジル）

    • 所属：レアル・マドリード（スペイン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2001年1月9日(25歳)
    • 代表通算：37試合9得点
    • 不出場理由：負傷
  • sanchezGetty Images

    アレクシス・サンチェス（チリ）

    • 所属：セビージャ（スペイン）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1988年12月19日(37歳)
    • 代表通算：168試合51得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • seskoGetty Images

    ベンヤミン・シェシュコ（スロベニア）

    • 所属：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2003年5月31日(23歳)
    • 代表通算：45試合16得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • simons Getty Images

    シャビ・シモンズ（オランダ）

    • 所属：トッテナム（イングランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2003年4月21日(23歳)
    • 代表通算：34試合6得点
    • 不出場理由：負傷
  • suarezGetty Images

    ルイス・スアレス（ウルグアイ）

    • 所属：インテル・マイアミ（アメリカ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1987年1月24日(39歳)
    • 代表通算：143試合69得点
    • 不出場理由：落選
  • szoboszlaiGetty Images

    ドミニク・ソボスライ（ハンガリー）

    • 所属：リヴァプール（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2000年10月25日(25歳)
    • 代表通算：63試合17得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • tonaliGetty Images

    サンドロ・トナーリ（イタリア）

    • 所属：ニューカッスル・ユナイテッド（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2000年5月8日(26歳)
    • 代表通算：32試合4得点
    • 不出場理由：予選敗退
  • vlahovic Getty Images

    ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（セルビア）

    • 所属：ユヴェントス（イタリア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2000年1月28日(26歳)
    • 代表通算：41試合16得点
    • 不出場理由：予選敗退

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    【日本代表】

    【視聴方法】

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