カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。日本時間6月12日に開幕を控える中、どの国がグループステージを突破してノックアウトステージ進出を有力視されているのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026のグループステージ突破予想オッズを紹介する。

※オッズは『bet365』を参照（2026年6月9日更新）

※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。