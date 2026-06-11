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Yuta Tokuma

北中米ワールドカップ2026 グループリーグ別順位予想

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【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催となるFIFAワールドカップ2026のグループステージ突破ランキングを紹介する。

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カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。日本時間6月12日に開幕を控える中、どの国がグループステージを突破してノックアウトステージ進出を有力視されているのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026のグループステージ突破予想オッズを紹介する。

※オッズは『bet365』を参照（2026年6月9日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。

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