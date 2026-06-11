カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。日本時間6月12日に開幕を控える中、どの国がグループステージを突破してノックアウトステージ進出を有力視されているのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026のグループステージ突破予想オッズを紹介する。
※オッズは『bet365』を参照（2026年6月9日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。
カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。日本時間6月12日に開幕を控える中、どの国がグループステージを突破してノックアウトステージ進出を有力視されているのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026のグループステージ突破予想オッズを紹介する。
※オッズは『bet365』を参照（2026年6月9日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|メキシコ
|1.72
|2
|韓国
|4.33
|2
|チェコ
|4.33
|4
|南アフリカ
|13.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|スイス
|1.72
|2
|カナダ
|3.00
|3
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|6.00
|4
|カタール
|34.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|ブラジル
|1.25
|2
|モロッコ
|4.50
|3
|スコットランド
|13.00
|4
|ハイチ
|101.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|アメリカ
|2.37
|2
|トルコ
|2.75
|3
|パラグアイ
|4.75
|4
|オーストラリア
|8.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|ドイツ
|1.28
|2
|エクアドル
|4.50
|3
|コートジボワール
|8.00
|4
|キュラソー
|101.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|オランダ
|1.72
|2
|日本
|3.75
|3
|スウェーデン
|5.50
|4
|チュニジア
|11.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|ベルギー
|1.36
|2
|エジプト
|5.00
|3
|イラン
|7.00
|4
|ニュージーランド
|26.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|スペイン
|1.20
|2
|ウルグアイ
|5.00
|3
|サウジアラビア
|21.00
|4
|カーボベルデ
|41.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|フランス
|1.40
|2
|ノルウェー
|3.80
|3
|セネガル
|8.00
|4
|イラク
|51.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|アルゼンチン
|1.33
|2
|オーストリア
|5.00
|3
|アルジェリア
|7.00
|4
|ヨルダン
|41.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|ポルトガル
|1.44
|2
|コロンビア
|3.00
|3
|コンゴ民主共和国
|15.00
|4
|ウズベキスタン
|34.00
|予想順位
|国
|オッズ
|1
|イングランド
|1.28
|2
|クロアチア
|4.50
|3
|ガーナ
|11.00
|4
|パナマ
|51.00
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。