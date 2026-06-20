チュニジア代表の最新FIFAランキングは？6月21日に日本と対戦

日本代表 ワールドカップ初戦の放送予定は？

チュニジアvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。

なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。

グループF・第2節 チュニジアvs日本の中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット 無料ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合 地上波 × NHK ONE ネット 地上波同時・見逃し配信 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 生放送 TVer ネット ×

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。