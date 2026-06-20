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チュニジア代表の最新FIFAランキングは？6月21日に日本と対戦

チュニジア 対 日本
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【日本対チュニジア 最新情報】6月21日に対戦するサッカー日本代表とチュニジア代表の最新FIFAランキングを紹介。

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サッカー日本代表は2026年6月21日(日)にワールドカップでチュニジア代表と対戦する。

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本記事では、チュニジアのFIFAランキングなどを紹介する。

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