チュニジア代表の最新FIFAランキングは？6月21日に日本と対戦

サッカー日本代表は2026年6月21日(日)にワールドカップでチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジアのFIFAランキングなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月21日(日)にワールドカップでチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジアのFIFAランキングなどを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は18位、対戦国チュニジアは54位に入っている。
日本代表とチュニジア代表は、これまで国際Aマッチで6度対戦し、日本側の5勝1敗となっている。
直近では2023年に対戦し、2-0と勝利している。
2023年10月17日｜キリンチャレンジカップ：日本 2-0 チュニジア
2022年6月14日｜キリンカップサッカー：日本 0-3 チュニジア
2015年3月27日｜キリンチャレンジカップ：日本 2-0 チュニジア
チュニジアvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。
なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|無料ライブ＆見逃し配信
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK ONE
|ネット
|地上波同時・見逃し配信
|フジテレビ
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|生放送
|TVer
|ネット
|×
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。