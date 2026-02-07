キックオフ：2026年2月9日(月)1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

プレミアリーグ第25節で王者リヴァプールとマンチェスター・シティが対戦する。

昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は調子が上がらない。大型補強に動いたものの、新戦力が期待に応えられず、一時リーグ戦4連敗を喫した。年明けも調子を取り戻せず、ここまで6位と上位との差は開くばかりだ。守備陣を中心に多くの負傷者を抱えるなど心配の種の尽きないチームは、今節にマンチェスター・Cを本拠地に迎える。難しい試合になることが予想される中、トップ4フィニッシュのためにもこれ以上勝ち点は落とせない。ヴィルツやエキティケら調子を上げる攻撃陣とともにどこまで相手を追いつめることができるか。また、負傷者の影響で出場機会を増やす遠藤航がピッチに立てるかにも注目だ。

対するマンチェスター・Cは、調子を落とした昨季から一転して今季は優勝争いに絡む。しかし、ここまで2位につけるものの、リーグ戦直近6試合でわずかに1勝と首位アーセナルとの差が開き始めている。それでも、冬の新戦力セメンヨとグエーイを加えたチームはカラバオカップ準決勝で覇者ニューカッスルに快勝したりと復調の兆しを見せる。リヴァプールの本拠地アンフィールドでは2021年を最後に5年間勝利がない。タイトルレースを続けるためにも絶対に勝ち点を落とせないチームは、昨年11月のホームゲームのように相手を圧倒して勝利をつかみたいところだ。