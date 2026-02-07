リヴァプールvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第25節
U-NEXTで独占ライブ配信！
U-NEXT
プレミアリーグ第25節
リヴァプールvsマンチェスター・シティ
2026年2月9日(月)午前1時30分キックオフ／日本時間
U-NEXT特設ページから31日間無料体験に登録するとサッカーパックが割引！
U-NEXTサッカーパック
U-NEXTで独占ライブ配信特設ページから視聴
- Getty Images
リヴァプールvsマンチェスター・シティ｜見どころ
キックオフ：2026年2月9日(月)1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
プレミアリーグ第25節で王者リヴァプールとマンチェスター・シティが対戦する。
昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は調子が上がらない。大型補強に動いたものの、新戦力が期待に応えられず、一時リーグ戦4連敗を喫した。年明けも調子を取り戻せず、ここまで6位と上位との差は開くばかりだ。守備陣を中心に多くの負傷者を抱えるなど心配の種の尽きないチームは、今節にマンチェスター・Cを本拠地に迎える。難しい試合になることが予想される中、トップ4フィニッシュのためにもこれ以上勝ち点は落とせない。ヴィルツやエキティケら調子を上げる攻撃陣とともにどこまで相手を追いつめることができるか。また、負傷者の影響で出場機会を増やす遠藤航がピッチに立てるかにも注目だ。
対するマンチェスター・Cは、調子を落とした昨季から一転して今季は優勝争いに絡む。しかし、ここまで2位につけるものの、リーグ戦直近6試合でわずかに1勝と首位アーセナルとの差が開き始めている。それでも、冬の新戦力セメンヨとグエーイを加えたチームはカラバオカップ準決勝で覇者ニューカッスルに快勝したりと復調の兆しを見せる。リヴァプールの本拠地アンフィールドでは2021年を最後に5年間勝利がない。タイトルレースを続けるためにも絶対に勝ち点を落とせないチームは、昨年11月のホームゲームのように相手を圧倒して勝利をつかみたいところだ。
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
アリソン
■DF
ソボスライ、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
グラフェンベルフ、マック・アリスター、サラー、ヴィルツ、ガクポ
■FW
エキティケポ
監督
スロット
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ブラッドリー、フリンポン、ゴメス、イサク、レオーニ
- Getty Images
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、フサノフ、グエーイ、オライリー
■MF
ロドリ、シウバ、ラインデルス、セメンヨ、マーモウシュ
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ストーンズ、グヴァルディオル、コヴァチッチ、サヴィーニョ、ドク
- Getty Images
リヴァプールvsマンチェスター・シティ｜注目選手
■リヴァプール｜フロリアン・ヴィルツ
リヴァプールの注目はヴィルツ。レヴァークーゼンで大活躍した同選手は、昨夏に当時のクラブ最高額で加入。しかし、プレミアリーグの適応に苦しみ、なかなか期待に応えらえず。それでも、シーズンが進むにつれて存在感を示し始めている。
年明けからの公式戦で5得点2アシストを記録するヴィルツは、今ではチームの攻撃陣に欠かせない存在に。今回のマンチェスター・C戦でも攻撃のタクトを振ることが予想されている。11月のアウェーゲームで結果を残せなかった同選手がこの試合でカギを握る存在になるかもしれない。
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
対するマンチェスター・Cの注目はハーランド。2022年の加入以降、チームの得点源として大活躍して多くのタイトル獲得に貢献した。今季は開幕から絶好調で、現在やや失速気味ではあるものの、すでに公式戦27得点を記録し、ゴール前で違いを作っている。
しかし、直近の11試合で2得点、リーグ戦に至っては2026年でわずかに1点のみとハーランドの調子は心配だ。それでも、リヴァプール相手に今季最初の試合で2季ぶりとなる得点を挙げて勝利の立役者になった。この試合でも同選手の得点が結果を左右することになりそうだ。
- U-NEXT
リヴァプールvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定
プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
- U-NEXT
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。