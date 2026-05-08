アーセナル 最後のプレミアリーグ優勝メンバー・監督は？

イングランドの名門クラブであるアーセナルは、これまでに前身のファーストディヴィジョン時代も含めてプレミアリーグを13度優勝。FAカップでも最多となる14度の優勝を誇る同クラブだが、近年はなかなかリーグ優勝に届かず。最後に優勝したのは、2003-04シーズンにまでさかのぼる。

2003-04シーズン、アーセナルは2006年に閉鎖されたハイバリー・スタジアムをホームスタジアムとしてプレー。シーズン序盤から好調を維持するチームは、長期政権を築いたアーセン・ヴェンゲルの下で攻撃的なフットボールを展開し、王者マンチェスター・ユナイテッドに2引き分けも、チェルシーにダブル、宿敵トッテナムに1勝1分けと安定した戦いを見せ、年明けにはリーグ戦9連勝を記録。エースのティエリ・アンリが得点王となる30得点をマークするなど攻撃陣がリーグ戦トップ73得点を記録し、守護神イェンス・レーマンやCBソル・キャンベル擁する守護神がリーグ最少26失点と攻守に安定した戦いを見せた。

この結果、アーセナルは38試合26勝12分けで勝ち点90を積み重ねて2年ぶりのリーグ優勝を成し遂げた。なお、無敗優勝はイングランド勢として1888-89シーズンのプレストン・ノース・エンド以来となる史上2度目の快挙となり、"The Invincibles（インビンシブルズ）"とも呼ばれている。また、2012年に開催されたプレミアリーグ20周年授賞式で"ベストチーム"に選出された。

アーセナルは前季2002-03シーズンから翌季2004-05シーズンにかけて、プレミアリーグ49試合無敗を記録し、20年以上にわたって破られていないリーグ記録だ。