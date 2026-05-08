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Yuta Tokuma

アーセナル 最後のプレミアリーグ優勝メンバー・監督は？

プレミアリーグ
アーセナル

【プレミアリーグ】2025-26シーズンのプレミアリーグ優勝に近づくアーセナルが最後にリーグ優勝を飾った2003-04シーズンのメンバーや監督を紹介する。

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イングランドの強豪の1つであるアーセナル。2025-26シーズンのプレミアリーグで近年好成績を収めてきたチームは今季、シーズンの大部分で首位に立ち、久しぶりのリーグ優勝に近づいている。そんなアーセナルが最後に優勝を飾ったのは2003-04シーズンにまで遡る。無敗優勝を飾った"インビンシブルズ"には誰がいて、誰がチームを指揮していたのだろうか。

本記事では、アーセナルが最後にプレミアリーグを制した22シーズン前のメンバーや監督を紹介する。

※2003-04シーズンのリーグ戦出場選手のみ

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  • arsenal Getty Images

    アーセナルが最後にプレミアリーグ優勝したのはいつ？

    イングランドの名門クラブであるアーセナルは、これまでに前身のファーストディヴィジョン時代も含めてプレミアリーグを13度優勝。FAカップでも最多となる14度の優勝を誇る同クラブだが、近年はなかなかリーグ優勝に届かず。最後に優勝したのは、2003-04シーズンにまでさかのぼる。

    2003-04シーズン、アーセナルは2006年に閉鎖されたハイバリー・スタジアムをホームスタジアムとしてプレー。シーズン序盤から好調を維持するチームは、長期政権を築いたアーセン・ヴェンゲルの下で攻撃的なフットボールを展開し、王者マンチェスター・ユナイテッドに2引き分けも、チェルシーにダブル、宿敵トッテナムに1勝1分けと安定した戦いを見せ、年明けにはリーグ戦9連勝を記録。エースのティエリ・アンリが得点王となる30得点をマークするなど攻撃陣がリーグ戦トップ73得点を記録し、守護神イェンス・レーマンやCBソル・キャンベル擁する守護神がリーグ最少26失点と攻守に安定した戦いを見せた。

    この結果、アーセナルは38試合26勝12分けで勝ち点90を積み重ねて2年ぶりのリーグ優勝を成し遂げた。なお、無敗優勝はイングランド勢として1888-89シーズンのプレストン・ノース・エンド以来となる史上2度目の快挙となり、"The Invincibles（インビンシブルズ）"とも呼ばれている。また、2012年に開催されたプレミアリーグ20周年授賞式で"ベストチーム"に選出された。

    アーセナルは前季2002-03シーズンから翌季2004-05シーズンにかけて、プレミアリーグ49試合無敗を記録し、20年以上にわたって破られていないリーグ記録だ。

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  • GFX Arsenal Invincibles

    アーセナル2003-04｜基本フォーメーション

    ■GK
    レーマン

    ■DF
    ローレン、トゥーレ、キャンベル、コール

    ■MF
    ユングベリ、ヴィエラ、シウバ、ピレス

    ■FW
    ベルカンプ、アンリ

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  • lehmannGetty Images

    1：イェンス・レーマン

    • ポジション：GK
    • 国籍：ドイツ
    • リーグ戦記録：38試合0得点
  • coleGetty Images

    3：アシュリー・コール

    • ポジション：DF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：32試合0得点
  • vieiraGetty Images

    4：パトリック・ヴィエラ

    • ポジション：MF
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：29試合3得点
  • keownGetty Images

    5：マーティン・キーオン

    • ポジション：DF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：10試合0得点
  • piresGetty Images

    7：ロベール・ピレス

    • ポジション：MF
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：36試合14得点
  • reyesGetty Images

    9：ホセ・アントニオ・レジェス

    • ポジション：FW
    • 国籍：スペイン
    • リーグ戦記録：13試合2得点
  • bergkampGetty Images

    10：デニス・ベルカンプ

    • ポジション：FW
    • 国籍：オランダ
    • リーグ戦記録：28試合4得点
  • wiltorGetty Images

    11：シルヴァン・ヴィルトール

    • ポジション：FW
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：12試合3得点
  • laurenGetty Images

    12：ローレン・エタメ・マイヤー

    • ポジション：DF
    • 国籍：カメルーン
    • リーグ戦記録：32試合0得点
  • henryGetty Images

    14：ティエリ・アンリ

    • ポジション：FW
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：37試合30得点
  • parlourGetty Images

    15：レイ・パーラー

    • ポジション：MF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：25試合0得点
  • eduGetty Images

    17：エドゥ

    • ポジション：MF
    • 国籍：ブラジル
    • リーグ戦記録：30試合2得点
  • cyganGetty Images

    18：パスカル・シガン

    • ポジション：DF
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：18試合0得点
  • silva Getty Images

    19：ジルベルト・シウバ

    • ポジション：MF
    • 国籍：ブラジル
    • リーグ戦記録：32試合4得点
  • clichyGetty Images

    22：ガエル・クリシー

    • ポジション：DF
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：12試合0得点
  • campbellGetty Images

    23：ソル・キャンベル

    • ポジション：DF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：35試合1得点
  • kanuGetty Images

    25：ヌワンコ・カヌ

    • ポジション：FW
    • 国籍：ナイジェリア
    • リーグ戦記録：10試合1得点
  • toureGetty Images

    28：コロ・トゥーレ

    • ポジション：DF
    • 国籍：コートジボワール
    • リーグ戦記録：37試合1得点
  • AliadiereGetty Images

    30：ジェレミー・アリアディエール

    • ポジション：FW
    • 国籍：フランス
    • リーグ戦記録：10試合0得点
  • bentleyGetty Images

    37：デヴィッド・ベントリー

    • ポジション：MF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：1試合0得点
  • hoyteGetty Images

    45：ジャスティン・ホイト

    • ポジション：DF
    • 国籍：イングランド
    • リーグ戦記録：1試合0得点
  • wengerGetty Images

    アーセン・ヴェンゲル

    • ポジション：監督
    • 国籍：フランス
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    ※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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